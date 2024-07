Pronósticos para los Cuartos de Final de la Eurocopa 2024

Después de dos días de descanso se reanuda la Eurocopa con la segunda ronda de eliminación directa entre los ocho selecciones que siguen en competencia. Hoy España enfrentará a Alemania, y Portugal a Francia. Mañana Inglaterra se medirá con Suiza, y Países Bajos a Turquía.

Los partidos de este día implican enfrentamientos directos entre cuatro de los cinco equipos que al inicio del torneo eran marcados con más posibilidades de ganar la copa: España o Alemania se quedará fuera, y el ganador de este duelo quedará como el gran favorito. Los españoles tienen rapidez, quizá por ser un equipo en promedio más joven, pero los alemanes tienen la historia y la condición de local.

Es quizá el partido más parejo, en las casas de apuestas ambos equipos marcan alrededor de -130 y el resultado más previsible es 1-1. Si se trata de apostar por quién avanza, Alemania es ligero favorito.

Por otra parte, es casi imposible no pensar en el juego Portugal vs. Francia como un duelo entre Cristiano Ronaldo vs. Mbappé; sin duda, los delanteros pesarán mucho y cualquiera tiene el potencial para definir el partido en una jugada, pero hay otros 10 jugadores por bando que también aportarán. Portugal no ha podido lucir y en parte se debe a que sus rivales anteriores han jugado a la defensiva, hoy eso podría cambiar y ofrecer al público un duelo más abierto.

Las apuestas se inclinan por Francia (+130), incluso se cree más posible un empate (+210) antes que la victoria de Portugal (+240). Aunque por un marcador cerrado como 1-0 o victoria en tiempo añadido.

Para mañana, Suiza tratará de superar los cuartos de final por primera vez en un torneo de selecciones, lo que sería un hito importante para su "generacion dorada", ya de salida. Inglaterra no está en condiciones muy distintas, pues su entrenador, Gareth Soutghate, con casi ocho años al frente de la Selección, afirmó que de no ganar la copa se retiraría del cargo, y aunque fueron marcados como favoritos, su desempeño ha dejado muchas dudas.

Aun así, Inglaterra es favorita (+120), ya sea por una victoria 1-0 o por prórroga después de un 1-1.

En el otro partido, Países Bajos tiene la etiqueta de favorito, pero Turquía contará con el apoyo de la numerosa comunidad turca en Alemania, lo que podría pesar; incluso las autoridades lo han claisificado como un juego de alto riesgo y tienen diseñado un operativo especial con 3 mil agentes de seguridad.

Este es el único juego donde los apostadores parecen no dudar, pues las casas de apuestas dan en promedio -164 a la victoria neerlandesa, +300 al empate y +450 al gane turco. El marcador más previsible podría ser de 1-0 o 2-0.