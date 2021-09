Primer paso a Qatar

Con la obligación de ganar, gustar y golear para aumentar la confianza, el nivel futbolístico y el gusto de la afición, la Selección mexicana de futbol inicia su camino rumbo a Qatar 2022, buscando su arribo a un octavo Mundial consecutivo.

Ahora con la novedad de que se disputará un Octagonal Final en Concacaf, el primer vial del tricolor en esta fase será el cuadro de Jamaica, equipo que llega mermado por las acciones que tomó la Liga Premier de Inglaterra, de no querer prestar a sus seleccionados.

El equipo nacional arranca la Eliminatoria en el Estadio Azteca, pero para su mala fortuna será a puerta cerrada esta noche en punto de las 21:00 horas, esto luego de la sanción impuesta por la FIFA ante la aparición del grito discriminatorio hacia el portero rival. Sin embargo no debe ser pretexto para no entregar un buen partido, para luego partir a Centroamérica, en donde enfrentará a Costa Rica y Panamá.

“La mejor manera de llevar una eliminatoria tranquila es ganar partidos. En la medida que tengamos un rendimiento convincente y vayamos ganando partidos, podremos encaminar más rápido la eliminatoria”, dijo el director técnico Gerardo Martino.

Otra mala noticia para el “Tata” Martino es que no podrá contar con Raúl Jiménez por las mismas restricciones de la Premier; ante esto se decidió llamar de útimo momento a Santiago Giménez, delantero del Cruz Azul, pero el titular sería Rogelio Funes Mori, atacante que fue utilizado como referente en la pasada Copa Oro.

El técnico del Tricolor enfatizó que no es prioridad clasificar en el primer lugar del Octagonal, sino asegurar el boleto al Mundial de Qatar 2022 y aclaró que no avanzará “caminando”, debido a la peligrosidad de los rivales de la Concacaf.

“La obsesión es clasificar para la Copa del Mundo. Las dos Finales que perdimos con Estados Unidos poco tienen que ver con el inicio de esta eliminatoria y lo que pueda pasar en la misma”, platicó Martino.

Los ausentes de los “Reggae Boyz” son Ethan Pinnock del Brentford, Liam Moore del Reading FC, Amari Bell del Luton Town, Ravel Morrison del Derby County, Daniel Johnson del Preston North End, Kevin Stewart del Blackpool, Bobby Reid del Fulham, Leon Bailey del Aston Villa, Jamal Lowe del Swansea City, Michail Antonio del West Ham United y Kemar Roofe del Rangers, por lo que lucen como un rival a modo para el combinado mexicano.

AUSENTES

El “Chucky” pidió no ser convocado

La convocatoria de Gerardo Martino para los primeros partidos de la Eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial del Qatar 2022 llamó la atención por algunas ausencias. Algunas por lesión, otras porque no pudieron viajar al país por restricciones de su Liga, pero otras fue porque pidieron no ser convocados, como Hirving Lozano.

En conferencia de prensa, el director técnico nacional confirmó que el “Chucky” pidió no ser llamado para los partidos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá. “Nos manifestó que no estaba a 100% para participar en este inicio de eliminatoria con la Selección y automáticamente lo quitamos de la lista, no tiene nada que ver con alguna restricción”.

La Serie A de Italia fue una de las que apoyó a sus clubes a no prestar futbolistas a sus selecciones; sin embargo, la ausencia de Lozano no se debe a esto y se debe más a su estado físico después del fuerte golpe que lo dejó fuera de la Copa Oro.

En cuanto Johan Vásquez, quien acaba de llegar al Calcio, Martino respondió que se encuentra en una situación diferente. “Lo de Johan se trata aparentemente de una lesión que arrastraba desde los Olímpicos, pero también hay una situación del club, pero es más una situación bastante confusa en la que el club se escudó en una lesión y preferimos en no causarle un problema”.

ALINECIÓN

El 11 probable de la Selección

Guillermo Ochoa

Luis Rodríguez

Néstor Araujo

César Montes

Jesús Gallardo

Jonathan Dos Santos

Edson Álvarez

Andrés Guardado

Uriel Antuna

Rogelio Funes Mori

Jesús Manuel Corona

D.T. Gerardo Martino

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ