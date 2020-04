Presidente del San Luis vuelve a dar positivo por COVID-19

El presidente del Atlético San Luis, Alberto Marrero, reveló en entrevista que no se ha recuperado del coronavirus que le fue diagnosticado el pasado 17 de marzo.

El español dijo que se le realizó una segunda prueba para descartar que fuera portador del virus COVID-19, sin embargo, no fue así.

''Sigo saliendo positivo, me hicieron la segunda prueba el jueves y salí positivo. Gracias a Dios lo único que siento ahora es malestar general y de cuerpo. Gracias a Dios no tengo dolor de cabeza, fiebre, que es lo que tuve al inicio cuando me dio el primer positivo'', informó.

''Me han comentado que este virus es así, un poco traicionero, un día puedes estar bien y al otro mal. Al final, es una enfermedad que la ves muy lejos. Yo llevo una vida muy saludable. Gracias a Dios nadie dio positivo, ni mi familia ni el equipo. Algunos colaboradores del equipo se hicieron la prueba y dieron negativo'', señaló.

Marrero fue el primer personaje del futbol mexicano al que se le detectó el coronavirus, seguido del presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.

OF