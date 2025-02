Presidente de LaLiga responde al Real Madrid por polémica arbitral

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló este jueves 6 de febrero que "el Real Madrid está en contra de todo y quiere hacer daño a la competición", al tiempo que dijo que "han perdido la cabeza".

Asimismo, en declaraciones posteriores a la reunión mantenida entre LaLiga, el Comité Técnico de Árbitros, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y todos los equipos profesionales (a excepción del Real Madrid, que no quiso acudir), anunció que denunciarán al Real Madrid.

"Está en contra de todo. Es la realidad. El Real Madrid quiere hacer daño a la competición, no solo al colectivo arbitral. Han construido un relato de victimismo que la guinda fue el comunicado que sacaron el otro día. Llevan con un relato de victimismo que no es así", respondió Javier Tebas tras ser preguntado por la ausencia del club blanco en la jornada organizada por la RFEF.

"Vamos a ver una denuncia si es al club, a quien firmó la carta, a la junta directiva… Estamos analizando a nivel jurídico, porque, evidentemente, este tipo de notas no se pueden consentir, porque hay falsedades en la misma nota, o medias verdades que, lo que quieren, es influir en unos temas que no pueden ser. No les queda más remedio que terminar haciendo esto. Han perdido la cabeza" , anunció Tebas sobre la denuncia a la entidad blanca.

"Hacen un mal análisis del caso Negreira en el que está el FC Barcelona investigado. Lo que hay acreditado, que podía ser un tema de incidencia de ascensos y descensos, no hay claro ningún pago a árbitros ni a nadie. Ahí han construido un relato exagerado, fuera de lugar y, en mi opinión, para hacer daño a la competición. En la nota se veía. Han perdido la cabeza", apuntó Tebas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF