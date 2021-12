El COVID-19 pega a la Premier League y afectará el tradicional Boxing Day del próximo 26 de diciembre, pues este jueves se aplazaron dos de sus partidos. El Liverpool vs Leeds United y Wolverhampton vs Watford, en ambos casos a petición de los visitantes, por no disponer de jugadores suficientes por los casos positivos detectados en ambos equipos, según informaron.

"Podemos confirmar que nuestro partido con el Leeds United en Anfield ha sido aplazado. El encuentro del Boxing Day será reprogramado después de que la Premier League haya dictaminado que no podía disputarse por el número de casos positivos por COVID-19 en el Leeds", explicó Liverpool a través de sus redes sociales.

El Leeds, de Marcelo Bielsa, dijo que tiene "cinco nuevos positivos dentro del primer equipo y el 'staff'". "Todos los casos son asintomáticos", agregó el conjunto, que abundó que este hecho, más la cantidad de "lesionados" que ha documentado ante la Premier League, suponga que no tenga jugadores "suficientes" de su plantilla profesional para disputar el partido en Anfield, tal y como requiere el organismo.

Asimismo, Leeds dio a conocer que ha cerrado durante "dos días" su ciudad deportiva por recomendación del servicio de salud inglés.

En el otro partido, el Wolwerhampton del mexicano Raúl Jiménez vs el Watford, la petición de de aplazarlo procede del segundo de ellos, por los efectos de un brote de COVID-19, según explicaron ambos clubes.

"El Watford sigue teniendo un número insuficiente de jugadores para alinear a un equipo después de que su partido contra el Crystal Palace del sábado pasado se pospusiera tras un brote de COVID-19. Debido a que los jugadores salen del aislamiento, se espera que el Watford esté disponible para su partido del martes 28 de diciembre contra el West Ham United", anunció la Premier League en un comunicado publicado por el propio club.

OF