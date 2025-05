Poncho Sosa y “Chima” Ruiz prometen una gran final en la Liga de Expansión MX

En el día de medios, previo al duelo decisivo por el título de la Liga de Expansión MX, los directores técnicos Alfonso Sosa, de Leones Negros, y Marco Antonio “Chima” Ruiz, de la Jaiba Brava, compartieron sus sensaciones de cara a la gran Final de Vuelta que se jugará en el Estadio Jalisco.

Para Alfonso Sosa, la serie representa una oportunidad invaluable de revancha, luego de las frustraciones recientes. El timonel de la UdeG recordó con claridad la Final perdida hace un año ante Atlante en el mismo escenario, así como la eliminación en Semifinales a manos del Tapatío seis meses atrás.

“Siempre que compites, quieres ganar, más allá de si hay o no ascenso. En lo personal me he quedado con esa espina clavada. Esta es la oportunidad de darle una alegría a nuestra gente, que seguramente llenará el estadio en un 80, 85, 90%. Queremos darles esa satisfacción”, expresó Sosa.

Por su parte, Marco Antonio Ruiz destacó el crecimiento que ha tenido la Jaiba Brava en muy poco tiempo. El entrenador, quien tomó el mando hace apenas cinco meses, subrayó la ilusión que genera este proyecto en su natal Tampico.

“Es una franquicia joven que ha vuelto a la liga. Desde que me invitaron al proyecto, lo vi como una gran oportunidad. Después de mi salida de Tigres, los caminos se apuntaron para volver a esta plaza que conozco bien. El interés de los socios tampiqueños por hacer algo grande me convenció”, comentó “Chima”.

Con dos equipos que han mostrado solidez y carácter durante toda la campaña, la Final promete ser un duelo de alto nivel. Mientras Leones Negros busca redención ante su gente, la Jaiba Brava sueña con hacer historia en su primer año de regreso. Ambos entrenadores coinciden: más allá del resultado, el compromiso es con su afición y con el futbol que los ha formado.

Frases

“Me tocó la final contra Atlante, pero no me tocó jugar. Ahora es una revancha. Esta oportunidad hay que pelearla y ganarla; le debemos mucho a la afición y a nosotros mismos”, Felipe López, portero de UdeG.

“Marcar siempre está en mi cabeza, pero lo importante es salir campeones. Si se da el gol, excelente, y si no, no pasa nada. Vamos a pelear cada pelota como si fuera la última”, Jesús Ocejo, delantero de UdeG.

“Este equipo ha trabajado muy bien desde hace tiempo, y hoy estamos muy cerca de lograrlo. Fuimos líderes generales, tenemos al campeón de goleo, la mejor ofensiva. Depende solo de nosotros”, Arturo Ledesma, defensa de UdeG.

