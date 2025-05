Desde el último campeonato de Chivas en el Clausura 2017, el equipo rojiblanco ha tenido dificultades para encontrar jugadores que logren consolidarse como referentes para conseguir romper la sequía de títulos. Y uno de los grandes problemas para el Guadalajara es la fuga de talentos, ya que hombres que no destacaron con la institución tapatía, terminan siendo claves con otras escuadras.

Tan solo en esta Gran Final del Clausura 2025, existen hasta siete ex jugadores del Rebaño que podrían salir campeones. Varios de ellos, de forma consecutiva como es el caso de Alejandro Zendejas, Rodolfo Cota, Cristian Calderón y Alan Cervantes; mientas que, Alexis Vega, Jesús Angulo y Antonio Briseño podrían alcanzar un título inédito con Toluca.

Sin embargo, ellos no son los únicos que han destacado desde que salieron de Chivas. Con los jugadores que han terminado su ciclo con el Guadalajara para ir a otro club de la Liga MX, se podría armar un once titular con los nombres a los que no se le pudieron sacar su máximo potencial mientras vestían la camiseta rojiblanca.

Desde César Huerta, quien fue muy criticado con Chivas, pero que hoy en día está viviendo su sueño de jugar en Europa, hasta el más reciente con Jesús Orozco Chiquete, defensa que, a pesar de ser muy querido por la afición del Guadalajara, terminó por explorar nuevos retos y se afianzó en la alineación inicial de Cruz Azul, e incluso, fue uno de los mejores zagueros en la actual campaña.

También se podrían contar al mediocampista Óscar Macías y el zaguero Diego Campillo, ambos campeones con el Tapatío en el Clausura 2023 que tenían proyección para lograr un lugar en el Primer Equipo, pero de forma inesperada, terminaron buscando otro club ante la falta de oportunidades en Chivas. Y, aunque no sean los hombres más virtuosos de todos los mencionados, probablemente hubieran podido funcionar como relevos, ante una banca tan limitada como la que cuenta el Guadalajara en la actualidad.

