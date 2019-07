“Pollo” Briseño le hace “fuchi” al Atlas

Atlas lo debutó en el 2011, un encuentro ante Jaguares, recuerdo que le quedará grabado en la memoria por siempre pero consideró Antonio Briseño, durante su presentación como refuerzo del Guadalajara, que no influyó el equipo rojinegro en su formación como jugador profesional, ya que se hizo en otros conjuntos.

"Al final estoy agradecido con Atlas, me dio la oportunidad de debutar, pero me formé en otros clubes con primera como Tigres, Veracruz y Feirense. Si me enfoco en mi trabajo, me entrego al cien, la presión no va a pasar por ahí, va por otro tema".

En su momento el "Pollo" gritó su amor a los cuatro vientos por el zorro, hoy las cosas son distintas, el jugador no solamente está feliz por llegar a Chivas, sino que hasta quiere hacer huesos viejos para retirarse del profesionalismo vistiendo la playera rojiblanca.

"Mi idea es, hacer toda mi carrera aquí en Chivas al final de cuentas es el club más importante de México, el más querido".

Olvidó también el "Pollo" que cuando debutó con Atlas, el equipo vivía muchos problemas de cociente, era de los peores en el 2011 y desde su óptica, otros equipos tuvieron que ver más en su formación, que el equipo que lo vio nacer.

"He jugado temas porcentuales en Veracruz, en Feirense estuve jugando descenso. Sé manejarme en presión, sé lo que es Chivas y me es un reto muy importante. El reto más grande de mi carrera es Chivas y lo vengo a afrontar".

El defensa mencionó que solamente con trabajo logrará hacer realidad el sueño de hacer toda su carrera en Chivas, tiene ahora una ventaja, que conoce perfectamente al técnico Tomás Boy, pues también lo tuvo en Atlas.

"Evidentemente es mucho más fácil todo al conocer a una persona, se te facilitan las cosas y más con Tomás, sé su forma de trabajar, creo que sé lo que le gusta, sé cómo maneja los centrales y por ese lado trataré de seguir creciendo, aprender del gran entrenador que es, seguir sumando experiencias y al final de cuentas estar con el nuevamente es bonito porque recuerdas cosas pasadas y esperemos que sea un gran año".

LS