"Pollo" Briseño explica por qué no se bajaría el sueldo

Antonio "Pollo" Briseño otorgó el día de ayer una conferencia de prensa virtual, en donde se le cuestionó si él estaría de acuerdo en bajarse el sueldo ante el parón deportivo que sufren los equipos mexicano debido a la pandemia del COVID-19.

El defensa mexicano fue certero al asegurar que él no estaría dispuesto a aceptar esta petición argumentando en primera instancia que tenía muchas deudas que pagar y que respetaba a los jugadores en otros países que sí acatarían la indicación.

A raíz de esta situación, el "Pollo" comenzó a recibir diferentes comentarios, algunos de ellos de caracter negativo que le reprochaban su actitud, por lo que decidió aclarar el tema a través de su Instagram.

"Cuando digo que me estoy endeudando es porque invertí en cosas, en inmuebles, en mi casa, en terrenos, en departamentos. No es que me esté dando una vida de más de lo que puedo vivir, estoy creando un patrimonio para que en mi futuro pueda tener para vivir, crear una estabilidad de mucho tiempo".

El zaguero rojiblanco hizo énfasis en la palabra inversión para que ya no se malinterpretaran sus deudas personales.

"Invertí en cosas que necesito pagar. Esas personas que les compré la casa, terrenos, departamentos, no me van a decir ¨te la reduzco para que puedas pagar tus cosas", pues no, ellos tienen que seguir pagando albañiles y seguir su vida normal", mencionó el "Pollo" antes de cerrar el mensaje diciendo que es consciente de la situación por la que pasa el país.

Este miércoles la Liga MX brindó un comunicado oficial explicando que por el momento no existe una propuesta para retener el salario de los jugadores, por lo que no sufrirán cambios en sus ingresos económicos.

AJ