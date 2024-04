“Pitbull” Cruz responde a críticas durante entrevista con David Faitelson

“Canelo” Álvarez se convirtió en el mayor exponente de los últimos años gracias a su gran cosecha de victorias que ha logrado en su carrera y los campeonatos obtenidos, sin embargo, hay un joven boxeador que se está comenzando a llevar los reflectores hacia el.

Se trata de Isaac “Pitbull”, quien recientemente se convirtió en campeón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) después de derrotar a Rolando “Rolly” Romero por nocaut técnico.

Su protagonismo entre la afición, así como en el medio boxístico, ha crecido potencialmente y ayer lo demostró en una entrevista con David Faitelson para TUDN, donde "lanzó un izquierdazo" al polémico periodista.

"Es la cara del boxeo, ¿no? No le han regalado nada y por eso está donde está", comenzó su opinión sobre el "Canelo" Álvarez.

"Poca gente sabe todo el sacrificio que conlleva llegar a pelear por un título mundial... Un crítico de sillón que dice: yo me siento con mi cerveza", lanzó el capitalino.

El comentario no pasó desapercibido por Faitelson quien riéndose, interrumpió y dijo: “A mí no me gusta la cerveza, pero el sillón sí... Es bravo el Pitbull, me metió una izquierda y estoy todavía tambaleándome”.

"Ha batallado, como todo mexicano ha picado piedra, mucha o poca, pero al final del día batalló. México es potencia a pesar de la decadencia de apoyo", concluyó el “Pitbull”.

David Faitelson ya había criticado al "Pitbull" Cruz

Muchos aficionados comentaron que fue una indirecta del boxeador mexicano, hacia David Faitelson, quien previamente ya había criticado el estilo de Isaac Cruz.

En el programa de Tercer Grado Deportivo, el comentarista de TUDN aseguró que el "Pitbull" "no está dentro de los mejores 100 peleadores en la historia de México" y apuntó que sólo "es un tiragolpes".

