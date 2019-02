Perdimos tres puntos, pero ganamos un montón de cosas: Hoyos

El técnico del Atlas Guillermo Hoyos, está contento con el esfuerzo que dieron sus muchachos el viernes ante Tigres, porque si bien es cierto que perdieron tres puntos importantes al caer por la mínima diferencia, aseguró que su plantilla ganó más en otros aspectos, algo difícil de explicarle a la afición porque el torneo se juega a puntos, no a esfuerzo ni entrega en el campo.

"Es un esfuerzo muy grande el que han hecho durante 92, 94 minutos. Nos vamos tristes porque hemos merecido mucho más ante un gran equipo, todos lo conocen, pero resaltar el esfuerzo, las ganas, el deseo de cada uno de ellos porque dejamos todo en la cancha y eso hace que esta forma que utilizaron a nivel de juego, hace que se pueda ganar mucho más de lo que se pueda llegar a perder porque esto es así. A veces hay cosas que suceden, pierdes un partido pero ganas un montón de cosas y creo que hoy nosotros perdimos tres puntos pero ganamos un montón de cosas para continuar la Liga".

¿Cómo le explicamos a la afición este concepto, que perdieron tres puntos pero ganaron un montón de cosas, como dice usted?

-Hay de todas las opiniones en el futbol y se vale. Yo personalmente veo cosas muy buenas, realmente nos vamos con la ilusión de todo lo que puede llegar a venir, es obvio que estamos amargados, estamos entre comillas enojados porque perdimos el partido, pero también contra Puebla perdimos y vi una situación favorable, pero viendo el equipo en las dos competiciones cómo lo hace, el desgaste físico y cuando hablo de eso, es volumen, de correr, de intensidad, de a quién enfrentamos, esto hace que los valores del equipo se resalten ante toda cuestión de una equivocación, un error que todos podemos llegar a tener. Somos humanos todos, pero creo que hay cosas muy positivas, hemos perdido tres partidos, pero creo que la gente entenderá que su equipo mereció mucho más, eso lo vio mucha gente y varios lo habrán visto.

Entrar en que una situación desfavorable es explicar, cuando la producción te explica todo, es decir, la producción hoy explicó lo que quiere el equipo y creo que la gente se identifica con esa producción del equipo, yo personalmente me identifico yo como muchos, ha hecho un magnifico partido ante un gran equipo que lleva, con el entrenador ocho años, ante un equipo que tenía varios mundialistas y se vio un partido competitivo hasta el minuto 92 o 93.

En el gol se cometen dos errores, Vigón quedó corto en el rechace del balón, lo entregó a un atacante y luego viene el penal tras esa acción, ¿se debe trabajar algo con el jugador en el aspecto mental para que no se caiga en lo mental?

-El trabajo es conversar una serie de cosas. Es obvio que el que sabe que se equivocó es uno mismo, pero es una equivocación normal dentro de un juego, no deja de ser un juego. Por eso dije y lo certifico, si el espectador, el hincha, todos nosotros, si no resaltamos este partido, entonces creo que no hemos venido al estadio. El equipo hizo derroche de energía, derroche de humildad, de sencillez, por eso digo que la sencillez y la humildad te acerca más a Dios y a la virgen.

OF