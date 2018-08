Pepe Cardozo no se engancha con críticas

Sabe a dónde va, cómo quiere llegar y le da mucha importancia a las formas de lograr los objetivos trazados. José Saturnino Cardozo no se marea con la dirección técnica del Guadalajara, como le pasa a muchos; está abierto a las críticas y contrario a varios de sus antecesores, aseguró estar muy al pendiente de qué se dice de su equipo, de sus movimientos y demás.

Chivas es un equipo mediático, que se critica sea cual sea el resultado. Lo entiende perfectamente el guaraní, quien desde que firmó sabía a lo que se exponía, porque Chivas catapulta carreras, como igual hace altos prolongados o hasta retiros no deseados, tal es el caso de Raúl Arias, quien tras su paso por el Rebaño desapareció del mapa.

“La crítica siempre está ahí. Hay mucha prensa que habla solamente de la victoria, no analiza el juego y nosotros sí tenemos que hacerlo, saber cuántas veces llegamos. La afición también quiere que ganemos, pero enfrente tenemos a un rival que quiere ganar, que pelea, que hará la vida imposible en el campo de juego y nosotros tenemos que marcar diferencia”.

Cardozo precisó que está al pendiente de las críticas en los medios de comunicación, que pone atención a los comentaristas, porque hay mucha gente que tiene conocimientos importantes que le ayudan a corregir algunos aspectos, que él de pronto no ve. No le sorprende nada que se hable de él, tampoco de Chivas, porque muy pocos apuestan por su proyecto y lo sabe desde que llegó.

“No me sorprende, la crítica siempre va estar cuando no se gana, tampoco cuando la crítica es positiva porque Chivas no está todavía donde debe estar. No me sorprende para bien ni para mal. No vamos a salir a festejar cuando estamos en noveno, el resultado llegó en un momento justo, porque pudimos ganar nueve de nueve. Me gustan las críticas, me hacen crecer y ver detalles importantes. Los periodistas tienen su experiencia”.

Reiteró que nadie en el equipo está conforme con lo que ha logrado, porque todavía falta mucho que caminar en el campeonato y sólo se ha conseguido un objetivo hasta ahora, estar en Octavos de Final de la Copa MX.

“El equipo está comprometido con la institución y afición. No nos gusta estar en la posición donde estamos, porque no estamos acostumbrados, porque es Chivas, porque es grande, por todo lo que mueve, por la historia y no estamos en donde se merece. Debemos ser inteligentes, no creernos cuando ganamos y tampoco pensar que somos los peores cuando perdemos. Si nosotros no sabemos a dónde vamos, no sabríamos cómo hacerlo”.

La próxima cita de Chivas es contra Pachuca, mañana en el Estadio Akron.