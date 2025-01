Penta Zero Miedo, de taquero a luchador de la WWE

La WWE volvió a recibir a un luchador mexicano entre sus filas, se trata de Penta Zero Miedo.

El gladiador originario de Ecatepec, Estado de México apareció en la función de RAW de este lunes 13 de agosto con una espectacular entrada.

Su primer rival fue estadounidense Chad Gable, mismo al que venció y logró que la afición lo ovacionara.

Penta Zero Miedo cuenta con una larga experiencia en la lucha libre mexicana con la empresa Triple A donde logró ser campeón latinoamericano, campeón mundial de parejas y parejas mixto, así como el Rey de Reyes, además de desenmascarar a Villano IV en la Triplemanía XXX.

El mexicano también estuvo en las filas de Lucha Underground, Impact Wrestling, el CMLL y ya alcanzó mayor fama internacional con All Elite Wrestling.

Antes de todos estos éxitos deportivos tuvo una vida complicada y así lo recordó en una entrevista, donde habló de todos los trabajos que tuvo antes de ser una estrella de la lucha libre mexicana y ser estrella de WWE.

"Mucha gente sabe, mucha gente no sabe yo vengo de descargar tráileres de la central de abastos, de trabajar en rutas de combis, ser checador, manejar transporte público, vender tacos y sí se puede", expresó Penta Zero Miedo.

El gladiador tiene una definición de sí mismo donde afirma que la pasión por la lucha libre lo hizo ser ambicioso hasta lograr su objetivo.

"Penta es un hombre apasionado, disciplinado, un hombre que siempre ha tenido hambre de triunfo, yo dije algún día quiero ser luchador, veía las luchas y tenía mis ídolos, siempre estuvo en mi cabeza llegar a ser quien soy hoy", añadió el gladiador.

De hecho recordó puntualizó: "el sueño y hambre de ser alguien en esta vida lo encontré en la lucha libre porque fue mi pasión, por eso nació el lema Zero Miedo".

Penta Zero Miedo se despidió de México con un emotivo mensaje

Previo a debutar en la WWE Penta Zero Miedo tuvo la oportunidad de presentarse en México por última ocasión con la empresa Triple A, donde puntualizó que se alejaría de su país para seguir creciendo, aunque nunca reveló su contratación con la empresa de Wrestling.

"No importa a dónde me vaya, cuántos países tenga que recorrer, cuántos rincones del mundo llegue, todos ustedes me los llevo en el corazón", exclamó en el ring.

Penta Zero Miedo le dijo a sus aficionados mexicanos que volvería al país, para que lo disfruten realizando sus mejores movimientos en el ring.

"Voy a regresar a terminar lo que nunca pude, no les digo adiós México, lo único que les puedo prometer es que no es un adiós y que no va a ser la última vez que me vean luchando en México y que no es la última vez que me ven en Triple A", sentenció.