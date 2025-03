Molesto e incluso ofendido por la falta de respeto a su trayectoria, El Hijo del Santo alzó la voz respecto a las grandes ausencias en su gira de despedida.

Elementos como Blue Demon Jr, Octagón y El Hijo del Solitario no formarán parte del cartel de despedida en Ciudad de México el 6 de abril. El veto impuesto tanto por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) como por Lucha Libre AAA sobre el heredero de la Leyenda de Plata imposibilita la presencia de algunas leyendas de los encordados.

"El problema con mis compañeros, que quiero mucho y respeto, es que están dentro de las empresas", dijo el luchador en conferencia de prensa. "A Octagón me hubiera encantado tenerlo en mi gira, pero no los dejan luchar conmigo. Blue Demon Jr está ahorita con AAA, el (Hijo del) Solitario también".

"Como son muy inestables, y con todo respeto, no tienen los suficientes pantalones para mandarse solos, no los incluimos", dio a conocer El Hijo del Santo. "No quiero anunciar a alguien que me va a fallar", concluyó.

La gira que inició en septiembre del 2024 ha sido conformada por lo mejor de la baraja independiente, encabezada por el heredero de La Leyenda de Plata.

Prohibido luchar con El Hijo del Santo

Las puertas de la Arena México, así como el Juan de la Barrera cuando de Triple A se trata, están cerradas para El Hijo del Santo desde hace ya varios años.

"Ustedes saben que a mí me vetaron", apuntó el luchador. "Pusieron letreros en las arenas para decir que quien luchara con el Hijo del Santo estaba vetado también", añadió.

Ilusionado por su gira de despedida, el veterano espera que el veto se levante para reunirse con antiguos compañeros, así como nuevos elementos.

"Me encantaría que ahora pusieran: el que quiera luchar con el Hijo del Santo puede hacerlo sin ningún veto", dijo el luchador, abierto a toda posibilidad.

¿A quién enfrentará entonces el Hijo del Santo en su despedida?

La Arena Ciudad de México será testigo de un mano a mano con años de antelación. El Hijo del Santo expondrá su incógnita ante Fuerza Guerrera en la lucha estelar de su despedida en la capital del país.

En el papel se trata únicamente de un duelo entre ambas leyendas de los encordados, sin embargo, un elemento más podría unirse. A través de un video, L.A. Park pidió la oportunidad, muy a su manera, de ser parte del evento estelar el 6 de abril.

"Tú, Fuerza Guerrera, eres un oportunista", mencionó el rudo. "Si tú y el (Hijo del) Santo hacen la función sin mí, soy capaz de presentarme, subirme y desenmascararlos a los dos", agregó.

La incorporación de L.A. Park no está confirmada por los organizadores, pero el rudo ha sido parte de la gira de despedida del Hijo del Santo desde septiembre del 2024 que inició en Ciudad de México.