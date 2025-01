Penta El Zero Miedo, de vender fruta en Ecatepec a la WWE

La lucha libre mexicana se encuentra muy cerca de ver el debut en la WWE del gladiador mexicano Penta El Zero Miedo.

Uno de los personajes más queridos de los fanáticos, y quien con su estilo logró conquistar varias plazas en México y el mundo, llegando a la compañía norteamericana como una gran estrella.

Historia que inició en un barrio de Ecatepec, Estado de México, en el que vivió carencias y trabajó como cargador y vendedor en la Central de Abastos junto a su hermano el también luchador Fénix.

Recuerdos que llegaron a su mente antes de pisar el ring en el primer show de RAW en Netflix, gracias a una entrevista que poco tardó en volverse viral.

"Trabajé en la Central de Abastos de Ecatepec durante más de diez años, trabajaba en la nave A en la que llega la fruta y verdura de mayoreo. Descargaba trailers y tuvimos un puesto de fruta", comentó en conversación con el influencer Lalo Elizarrarás.

Pentagón Jr, quien se dijo orgulloso de sus orígenes, resaltó las experiencias vividas en su adolescencia, asegurando que la clave es no olvidar el lugar del que vienes.

"Yo entregaba a trabajar a las 5 de la mañana y ganaba 120 pesos. Me gusta tener contacto con la gente, aquí en el barrio jugábamos futbol, en la casa luchaba con mi hermano. Mi forma de ser no ha cambiado, nunca se me olvida de dónde vienes y a qué lugar buscas llegar", finalizó.

SV