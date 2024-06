Peleas de box hoy sábado 22 de junio: horarios y dónde ver la cartelera completa

Pelea de mexicanos en Las Vegas. El tapatío Rafael "Divino" Espinoza defiende su título peso pluma de la OMB frente al chiapaneco criado en Oaxaca Sergio Chirino.

En diciembre del año pasado el "Divino" sorprendió venciendo por decisión dividida al cubano Robeisy Ramírez y se coronó campeón. En aquella ocasión el mexicano estuvo cerca de ser noqueado y, literal, fue salvado por la campana; pero supo reponerse y en el último round obligó a su contrincante a tomar aire con una rodilla en la lona.

Su regreso, que incluyó soportar una fractura en el pie desde el segundo round, fue tan inesperado que aquel combate fue catalogado por muchos como la pelea del año.

Sergio Chirino busca obtener el mismo tipo de gloria que entonces tuvo su contrincante de este fin de semana, pues por primera vez disputará un campeonato mundial y llega con los pronósticos en contra, sin embargo, previo al combate mostró la decisión que lo impulsa.

La retransmisión de esta pelea será por el canal 7 de Televisión Azteca este sábado a las 23:00 horas y por el sitio aztecadeportes.com.

La cartelera de la función en el Fontainebleau en Las Vegas la completaron:

Andrés Cortés vs. Abraham Nova, pelea a 10 rounds en peso ligero junior.

Troy Isley vs. Javier Martínez, pelea a 10 rounds en peso mediano.

Floyd Diaz vs.Francisco Pedroza, pelea a 8 rounds en peso gallo,

DJ Zamora vs. José Antonio Meza, pelea a 8 rounds, peso ligero junior.

Steven Navarro vs.Juan Pablo Meza, pelea a 6 rounds en peso gallo junior pelea a 6 rounds en peso pluma.