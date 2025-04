Peleas de box hoy sábado 12 de abril: horarios y dónde ver la cartelera completa

Este fin de semana losprotagonistas sobre el ring serán Jaron Ennis (33-0) y Eimantas Stanionis (15-0), campeones wélter de la FIB y de la AMB, respectivamente, que apuestan sus cinturones en pelea de unificación en Atlantic City.

El estadounidense "Boots" Ennis parte como favorito, con una pegada letal que ha mandado a la lona a 29 oponentes; enfrente, el lituano tres años mayor en edad pero con una carrera más corta y un boxeo más técnico, suficiente para seguir invicto, pero con sólo nueve nocauts.

Ayer tuvieron la ceremonia de pesaje y ambos cumplieron sin problemas: Ennis marcó 146.4 libras (66.40 kilos) y Stanionis 146.8 (66.58 kilos), cerca del límite de la división.

En el camino hacia un campeón wélter indiscutido esperan Brian Norman Jr., campeón de la OMB, y Mario Barrios, monarca del CMB.

La función será transmitida por la plataforma DAZN a partir de las 18:00 horas (hora del centro de México), se espera que la pelea estelar comience a las 21:00 horas.

Cartelera completa en el Boardwalk Hall de Atlantic City

Jaron Ennis vs Eimantas Stanionis, pelea en peso welter pos los cmapeonatos de la FIB y la AMB

Raymond Ford vs Thomas Mattice, pelea en peso superpluma

Arturo Popoca vs Christian Carto, pelea por el título Continental Américas del peso supergallo del CMB.

Shakhram Giyasov vs Franco Maximiliano Ocampo, pelea en peso wélter

Tahmir Smalls vs Earl Bascome, pelea en peso wélter

Omari Jones vs William Jackson, pelea en peso superwélter

Francisco Rodriguez (6-0-0) vs Naheem Parker (5-1-0), pelea en peso ligero

Zaquin Moses (2-0-0) vs Alex Pallette (1-3-0)

Boxeo en televisión abierta

En Box Azteca de Canal 7, el mexicano Israel "Azulito" Ramírez enfrentará al colombiano Pablo Carrillo en combate de 10 rounds en peso gallo.

La transmisión comenzará a las 23:00 horas.