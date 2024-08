El piloto regiomontano Patricio “Pato” O’Ward (Arrow McLaren) arrancará en el puesto 22 en el Gran Premio de Portland de la temporada 2024 de la IndyCar Series, lo que reduce sus posibilidades de obtener un buen resultado en la carrera de hoy y de mejorar su clasificación en la tabla general, ya que va sexto con 345 puntos.

Lamentablemente, el conductor mexicano tuvo una pequeña salida de pista durante su último intento de clasificación, lo que le impidió acceder a una mejor posición.

“Con los neumáticos duros el coche no se sentía horrible. Fue difícil de manejar, pero no tenía ritmo. No había mucho más”, expresó a la NBC. “Es una pena. Pensé que teníamos opción de estar en la lucha por la pole”.

O’Ward se había colocado entre los 10 más veloces en las prácticas preliminares del viernes, pero el rendimiento de su monoplaza decreció.

El estadounidense Santino Ferrucci (A.J. Foyt Enterprises) dio la sorpresa al conseguir la Pole Position, mientras que el español Álex Palou (Chip Ganassi), líder de la clasificación con 443 puntos, saldrá en tercera posición.

Detrás de Palou, quien se enfila a ganar su tercer título de IndyCar, aparecen el estadounidense Colton Herta (Andretti) y el neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi), con 384 y 378 puntos, respectivamente.

El GP de Portland se efectuará hoy a las 13:20 horas y se podrá ver por Disney+.