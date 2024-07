Antes de que México debutara en la Gimnasia Artística en Juegos Olímpicos, la atleta Natalia Escalera dio a conocer a través de sus redes sociales que no le iba a ser posible competir en cada una de las pruebas del All Around por una lesión.

Indicó que, con todo y que los doctores le recomendaron no competir, ella se arriesgará para vivir su sueño olímpico en París 2024, pero evitará los ejercicios de alto impacto como el salto de caballo, viga de equilibrio y las rutinas sobre suelo, lo que le quedará presentarse en las barras asimétricas para aportar su granito de arena al equipo mexicano.

"Me duele mucho no poder hacer all around como me hubiera gustado, tristemente me dijeron para no competir los doctores. Pero, con todo y eso me voy a presentar en barras!".

"No he llegado hasta aquí para no estar en el escenario más grande del mundo. Solo Dios sabe por qué hace las cosas pero estoy yo aquí y ahora guerreando hasta el final!", escribió la bajacaliforniana.

Ante la sensible baja de Natalia, tanto la jalisciense Ahtziri Sandoval como la histórica Alexa Moreno cargarán con el mayor peso nacional para realizar un buen papel que posicione al equipo mexicano como uno de los mejores de la disciplina.