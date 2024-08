París 2024: ¿Quién es la entrenadora china que hizo ganar plata a México en clavados?

México ha obtenido su segunda medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, esta vez en clavados. Un increíble salto sincronizado ejecutado por Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya en la plataforma de tres metros los llevó al podio.

Sin embargo, el logro de un atleta no se debe únicamente a sus presentaciones, detrás existe una ardua preparación, en la que los entrenadores están profundamente involucrados.

Luego de este éxito de la dupla mexicana, el nombre de Ma Jin, su entrenadora, ha destacado. Debito a esto BBC News Mundo detalló la trayectoria de la experta en clavados.

¿Quién es Ma Jin?

Ma Jin es una especialista en clavados, una disciplina deportiva que ejerció desde los nueve años en su natal China.

Aunque no pudo alcanzar su sueño de participar en los Juegos Olímpicos debido a una lesión, a ella se le atribuyen las medallas que México ha obtenido en los últimos años, pues ha entrenado a figuras como Paola Espinosa, Laura Sánchez y Romel Pacheco.

Luego de haber tomado un curso exprés de español, Ma llegó a México en el 2003, gracias al gobierno de Pekín, que en ese entonces llevó a cabo un programa de cooperación con el objetivo de que entrenadores de atletas llegaran a todas partes del mundo.

No te pierdas: Medalla de plata para México en clavados: una hazaña inolvidable

"Cuando llegué no entendía nada" , declaró la experta en clavados, quien luego de confesar que tuvo un choque cultural en México, también aclaró que fue en el país azteca donde comenzó realmente a aprender español.

Al principio no pensó quedarse tanto tiempo en México, sin embargo, al día de hoy ha residido más de 20 años en el país y gracias a su labor, en ese lapso se han obtenido alrededor de 260 medallas, distribuidas en diversas competencias de talla mundial.

Fueron sus primeros alumnos de la selección nacional de clavados quienes la animaron a quedarse.

"Yo amo este país y quiero seguir dándole buenos resultados", declaró antes de la competencia en París.

Fue su instructora en China, Ren Shaofen, quien la invitó a no alejarse del deporte tras su lesión y preparar a nuevos atletas en esa disciplina. Fue así que comenzó su carrera como entrenadora a los 20 años.

Jin declaró que, aunque había muchas opciones de países a dónde viajar a través del programa, ella quería algo diferente. "Yo quería conocer México, quería conocer otro idioma".

Cuando Ma volvió a China

Ma Jin llevó a Paola Espinosa y a Tatiana Ortiz a ganar el bronce en la plataforma de 10 metros de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

"Estaba contenta de estar en mi país. Disfruté el tiempo con mis muchachos, pero yo estaba con mi familia, que se sentía orgullosa de mí" , señaló.

También recordó con orgullo cómo Espinosa derrotó a la alumna de quien fue su entrenadora en China durante su niñez, en el Mundial de Roma del 2009.

Ma Jin junto a Paola Espinosa y Dolores Hernández. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En el 2013, Xi Jinping, el Presidente de China, reconoció su gran trabajo.

"Hace dos años, gracias a la instrucción de la entrenadora china [Ma Jin], la princesa de los clavados mexicanos Paola Espinosa y sus compañeros ganaron sin excepción todas las ocho medallas de oro de este deporte en los Juegos Panamericanos 2011" , declaró ante el Senado de México.

Ma Jin, una entrenadora muy exigente

Romal Pacheco, uno de los discípulos de Ma, quien ganó el oro en la Copa del Mundo de Río de Janeiro 2016, la describió como una entrenadora muy estricta: "Es una entrenadora con muchísima experiencia. Sabe manejar. A veces es más dura, a veces es más suave, dependiendo la situación".

Espinosa confirmó esta aseveración:

"En cada entrenamiento es muy exigente, en cada clavado hay veces que nosotros en las repeticiones vemos que hicimos un buen clavado. Pero para ella no es suficiente, siempre existe algo qué mejorar", expresó la clavadista.

Respecto a los Juegos Olímpicos de París 2024, Ma detalló que hay mucho trabajo detrás de la participación de Osmar Olvera, con quien trabajó para perfeccionar su técnica incluso desde videollamada. Antes de la competencia, Osmar ya era una promesa, pues lo precedía una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Natación que se llevó a cabo este año en Qatar.

El clavadista quiere mucho a la entrenadora, tanto que desea que lo acompañe en su carrera mucho más tiempo.

"Siento que ha valido la pena haber estado ya por 21 años en México. Me gusta que los niños se sientan agradecidos y que me quieran. Eso se siente mejor que si ganan medalla, que es un momento de 10 minutos. Eso me hace sentir orgullosa. Pero pasa. Y otro día empieza de cero" , reflexionó Ma Jin sobre su experiencia en el país.

Por último, Ma hizo hincapié en la falta de escuelas de clavados en México que les proporcionen bases a los deportistas.

"El mexicano tiene mucho talento, es muy bueno para los clavados, con muchos grados. De 3 metros o 10 metros, México llega al máximo grado. Y también cuida la calidad de los clavados" , dijo para BBC.

Con información de BBC.

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp