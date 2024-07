El próximo lunes 5 de agosto, el Stade de France será el escenario en el que la velocista jalisciense Paola Morán buscará alcanzar uno de sus sueños más anhelados: clasificar a su primera final olímpica. En lo que será su segunda participación en unos Juegos Olímpicos, Morán está decidida a superar su desempeño en Tokio 2020, donde alcanzó el quinto puesto en la fase Semifinal de los 400 metros.

Desde su debut olímpico, la velocista ha demostrado ser una atleta de élite, capaz de competir al más alto nivel. Con un tiempo de 50.85 segundos en el Music City Track Carnival en Tennessee logró clasificar nuevamente a los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, una lesión posterior retrasó su preparación esta temporada, lo que la obligó a trabajar más duro para llegar en óptimas condiciones a París.

“Aunque ese retraso evitó que llegara al pico más alto de mi preparación, es bueno porque estaré justo en mi mejor rendimiento físico cuando compita en estos Juegos Olímpicos, donde espero meter la mejor marca de toda mi carrera y esperar que eso me alcance para llegar a una final”, explicó Morán Errejón.

Con un mejor crono de 50.58 segundos, registrado el pasado 29 de junio en el Nacional de Atletismo, Paola se muestra optimista, pero realista sobre sus posibilidades en París. La competencia será feroz, enfrentándose a atletas de renombre mundial como la dominicana Marileidy Paulino, número uno del ranking de World Athletics, la jamaiquina Candice Mcleod y la polaca Natalia Kaczmarek.

A pesar de esto, Paola se siente confiada en su preparación y en su capacidad para competir al máximo nivel. “Es una prueba muy competida, pero he tenido muy buena preparación y me siento emocionada por ir, competir y demostrar lo que he venido haciendo todo el año”, comentó.

Además de su preparación física, Morán contará con el valioso apoyo de su familia en París.

“Siempre contar con gente que te va a apoyar es superimportante, y además a los deportistas nos sirven mucho los mensajitos de la gente y nos inspiran a hacer las cosas mejor”, señaló.

En París, espera vivir la experiencia completa con público en las gradas, creando un ambiente electrizante que sin duda potenciará su rendimiento en la pista.

“Estoy emocionada de vivir mis primeros juegos ‘normales’, porque los de Tokio fueron juegos que no se habían vivido nunca, pero estoy emocionada de vivirlos como han sido siempre: con público en las gradas, gran ambiente y gente echándote porras”.