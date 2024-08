Con la excepción de los deportes acuáticos, ningún integrante de la delegación olímpica mexicana se ha quejado de falta de apoyos, recalcó Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

“Nadie se queja de que no tuvo preparación”, aseguró cuando fue cuestionada sobre los apoyos a deportistas que participan en París 2024. “No tenemos ninguna nota, ninguna declaración de ‘me hizo falta gira, me hizo falta fogueo, no traigo equipo, no tengo equipo disciplinario’”, continuó.

Sobre las becas y apoyos que están pendientes para los atletas de clavados, natación y nado sincronizado, afirmó se les pagarán.

“Claro que lo tendrán. Ellos son medallistas y una cosa no tiene que ver con otra. Creo que el juego de que, somos nosotros los que no queremos dar apoyo, está equivocado. Los estímulos económicos estarán”.

El conflicto surgió en 2021, cuando World Aquatics, organismo que regula los deportes acuáticos a nivel mundial, decidió desconocer al presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, por desviar 8.7 millones de pesos a su cuenta personal, y colocar un Comité Estabilizador en el organismo nacional, hoy disuelto.

Sin embargo, esta decisión no gustó a Guevara y la Conade, quien quitó las becas y apoyos a los atletas de las disciplinas ligadas a la FMN.

Guevara, espera más podios olímpicos en lo que resta de París 2024.

“Todavía queda camino por andar. Tengo esperanza que en ellas, la posibilidad de sumar más metales”, declaró.