Alexa Moreno, una de las grandes exponentes mundiales en salto de la última década, quedó a 50 milésimas de meterse a la final en sus terceros Juegos Olímpicos, en una jornada marcada por las lesiones, las caídas y un adiós ciertamente inesperado para la gimnasia artística femenil mexicana.

Medallista de bronce mundial en 2018 y cuarta en este aparato en los Juegos de Tokio 2020, Moreno compitió a primera hora y rezó durante el resto de la jornada para que los resultados de sus rivales la favorecieran. Pero no se dio y acabó a solo 50 milésimas de la plaza.

La deportista finalizó su actuación con 13.949 puntos, insuficientes para colocarse entre las primeras ocho de la prueba.

Ya con 29 años y tres Juegos Olímpicos, una caída en su último aparato -la viga- pudo haber significado el final de su andar olímpico. La atleta será la primera reserva para la final de salto el 3 de agosto, en caso de que suceda un percance o lesión de alguna otra competidora.

“Estoy un poco frustrada. No me ha gustado cómo he realizado mis dos saltos. Cuando estaba en el aire, me concentraba mucho en el aterrizaje y en colocar bien los pies, porque pensaba que iba a morir”, declaró.

Moreno admitió que estaba “muy nerviosa” y que durante esta temporada había tenido problemas para ejecutar su segundo salto.

“Mi preparación no fue tan buena como las dos veces anteriores (Río 2016, Tokio 2020). No hice tantas repeticiones en los entrenamientos como suelo hacer debido a mi operación (de rodilla)”, añadió.

En vísperas de su debut, Natalia Escalera se rompió el ligamento plantar en la pierna izquierda que únicamente sirvió de marco a una emotiva imagen bañada en llanto.

La deportista compitió en contra de la recomendación de los doctores y participó solamente en las barras asimétricas.

Lo de la jalisciense Ahtziri Sandoval fue un simple caso de corazón roto, tras una actuación que no reflejó una intensa preparación que incluyó un campamento de un mes en Madrid. Tuvo dos caídas en el salto, una salida tambaleante en las barras asimétricas y una rutina de piso de apenas 11.833 puntos.

“El balance es positivo, porque estoy aquí”, dijo la tapatía. “Pero un poco negativa, porque no fue lo que había trabajado y no fue lo que había entrenado”.

Agencias

Un ligamento inoportuno

Verla caer, sonreír e inmediatamente llorar por su dolor, así fue la participación de la mexicana Natalia Escalera, gimnasta que se lesionó previo a su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Trascendió que a unas horas de competir Natalia anunció que no participaría en la ronda de clasificación completa ya que se “rompió el ligamento plantar”.

El doctor del equipo, Raúl Carrillo, brindó más detalles de la situación médica de la mexicana.

“Es una rotura parcial que son fibras”, detalló.

Escalera no pudo evitar el llanto al finalizar su participación en las barras con un salto, que evidentemente le afectó la zona dañada.

“La contracción de las fibras, es un dolor agudo momentáneo, pero ya pudo apoyar, pidió ayuda del fisioterapeuta”, detalló.

Desde su punto de vista la recuperación de la mexicana tomará “de cuatro a seis semanas”.

El Universal

Escalera tuvo que ser asistida por su entrenador luego de participar en una sola prueba. AFP

CT