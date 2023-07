Más allá de todos los problemas que ha tenido el deporte mexicano a causa de sus dirigentes, hay quienes esperan que París 2024 se convierta en la mejor justa olímpica en la historia de nuestro país.

Este es el caso de Mariana Arceo, quien recientemente se posicionó como multimedallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y aseguró que esta generación de atletas mexicanos ya cuenta con la madurez suficiente para llamar la atención del mundo el próximo año.

“Definitivamente estamos en una generación que ya lleva muchísimos años de experiencia, que ya ha vivido de todo: cuestiones políticas, cuestiones de Federación. Es una generación muy madura, aunque obviamente también vienen jóvenes, pero han aprendido de la experiencia de los que compartimos.

“Para mí esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, y hay que aprovechar esta experiencia porque puede ser nuestro mejor ciclo olímpico del país, a nivel nacional, en todas las disciplinas para los siguientes Juegos Olímpicos. Ahora todo Centroamérica y Latinoamérica nos ve, y en Europa también reconocen que hay que tener cuidado con los mexicanos, y eso nos da un estatus, el llamar la atención internacionalmente”.

Respecto a su disciplina, el pentatlón moderno, Mariana Arceo invitó a las autoridades nacionales de su deporte y a los atletas en general a esforzarse para que en el futuro próximo no existan problemas con el cambio generacional.

“En este momento, en nuestro deporte, el pentatlón no nos ha faltado nada, digo, no hay que negar que las becas sí están castigadas pero se compensan con los estímulos que está dando el Presidente. También invitar a las Federaciones y a las autoridades deportivas, estatales y nacionales a que continúen forjando atletas, porque esta generación un día se va terminar y no queremos que quede un hueco, hay que darle seguimiento para que las nuevas generaciones continúen”.

Mariana Arceo, quien es la vigente campeona de Juegos Panamericanos y ya fue olímpica en Tokio, cerró estos juegos de San Salvador 2023 con un par de medallas: un oro en equipos mixtos y una plata en individual.