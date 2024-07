La gimnasta mexicana Alexa Moreno tuvo un inicio complicado en los Juegos Olímpicos de París 2024, pues la madrugada de este sábado se presentó en su tercera justa veraniega y pasó por momentos difíciles como su caída en la prueba de barra libre.

Con todo esto la sudcaliforniana tendrá complicado avanzar a la final del all-around, sin embargo aún tiene oportunidad de hacerlo en la prueba de salto, que es justo la especialidad en donde logró meterse a la final en Tokio 2020 y en la justa mundial de 2018.

A pesar de que no tuvo la presentación que esperaba, la mexicana aseguró que está tranquila debido a que intentó hacer cosas diferentes en estos Juegos.

"Yo quería hacer rutinas distintas a todas mis otras competencias, como que ya en unos terceros Olímpicos me dije, 'pues no tienes que estar repitiendo’. Igual no voy a ser campeona en all-around!, entonces mejor prefiero tener el sentimiento de que hice algo nuevo para mí, que lo intenté. Así que con eso me quedo más que nada".

"Yo lo que no quería era arrepentirme, quedarme con el sentimiento de decir, 'tal vez debería haberlo probado'. Yo no sé si ésta vaya a ser mi última competencia. Al menos en all-around probablemente sí. Por ejemplo, lo que me caí de la viga, yo lo entrené muy poco. Había estado haciendo otra serie, pero la calenté muy bien y entonces dije, '¿por qué no?'", comentó Alexa Moreno a Olympics.com una vez que terminó su competencia.

Luego de presentarse y terminar su participación en el All-Around, las mexicanas Ahtziri Sandoval y Alexa Moreno esperan la conclusión de las demás subdivisiones para tener el resultado de clasificación.

En el caso de Natalia Escalera la mexicana se rompió el ligamento de la rodilla previo a su debut, pero aún así compitió en la especialidad de barras y le puso fin a su participación en Juegos Olímpicos.