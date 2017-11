Para mí la jugada de América sí es penal : Nahuel Guzmán

El portero de Tigres, el argentino Nahuel Guzmán, consideró que la mano que se marcó en contra del América en la semifinal del Torneo Apertura 2017 sí era penal, pero que sabe será difícil concordar con quienes piensan lo contrario.

"Me parece que es una estrategia para desviar (la atención de) lo que fue el partido en sí, para mí es penal y no llegaremos a ningún acuerdo con la gente que piensa distinto, mientras no se unifiquen criterios para marcar estas jugadas, será difícil ponernos de acuerdo", expresó.

El cancerbero de Tigres dijo que cuando jugaron una final contra Pumas, les marcaron un penal en contra por una mano de Juninho que desde su punto de vista no era, pero insistió en que se debe unificar el criterio.

Guzmán indicó que lo relevante será que ese tema no condicione al arbitraje que se dará el próximo sábado en el estadio Universitario, en el partido de vuelta de las semifinales.

Sobre el enfrentamiento, el portero manifestó que saben es complicado, pero que será relevante tengan un desempeño similar al que lograron en el estadio Azteca para aspirar a la siguiente ronda.

"Veo a mis compañeros y a todos muy metidos, sin relajarnos por el resultado conseguido, ojalá podamos repetir el partido acá en casa, tenemos que intentar salir a buscar el resultado, porque un gol no les afecta en contra, pero dos sí, buscaremos ese gol para que se sientan condicionados", concluyó.

