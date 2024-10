¿Para el México vs Valencia? Estadio Cuauhtémoc vende todos sus boletos

¡Increíble! Lo que no logró la visita de la Selección Mexicana vs Valencia en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, lo conseguirá el líder actual de la Liga MX, Cruz Azul. El equipo capitalino ha generado gran expectativa en la afición local, tanto así que los boletos para su partido contra Puebla ya están completamente agotados, aunque todavía falta una semana para que ocurra. A diferencia de lo que ocurrió con la venta de entradas para el amistoso entre el Tricolor y el Valencia, la afluencia esperada para el duelo de la liga ha superado todas las expectativas, reflejando el entusiasmo de los seguidores por ver al conjunto azul en acción.

De acuerdo con reportes de medios poblanos, los boletos para el partido Puebla vs Cruz Azul se agotaron a un ritmo mucho más rápido que los del duelo de México vs Valencia, que se disputará hoy sábado por la noche. Pese a que la Selección Mexicana cuenta con un plantel en el que estarán sus principales figuras, se anticipa que el Estadio no alcanzará su máxima capacidad para dicho evento, lo que contrasta con la respuesta del público para el compromiso de la Liga MX, de la Jornada 12 del Apertura 2024.

Los precios de los boletos para el partido entre Puebla y Cruz Azul oscilaron entre los 200 y 550 pesos, dependiendo de la ubicación. En la Rampa Oriente, los boletos costaban entre 200 y 240 pesos, mientras que en la Platea Oriente el rango se encontraba entre 465 y 550 pesos. Por su parte, en la Cabecera Norte los precios iban de 400 a 475 pesos, y en la Cabecera Sur, de 320 a 380 pesos. En contraste, los boletos para ver a la Selección Nacional tenían un costo significativamente mayor, con precios que iban desde los 350 pesos en la Rampa Oriente hasta mil 100 a mil 200 pesos en las Plateas, lo que podría haber influido en la menor demanda por el partido del Tricolor.

