Papá de Checo Pérez reacciona a la salida de su hijo de Red Bull

Sergio "Checo" Pérez finalizó una etapa en la Fórmula 1, al concluir su relación con Red Bull, equipo del que formó parte los últimos 4 años.

Antonio Pérez Garibay, padre del volante mexicano, detalló la situación actual del tapatío, indicó que esta noticia significa "el retiro total de Fórmula 1" para el piloto.

"Al día de hoy es un retiro total, no hay plan B, no hay plan C. El día de hoy, en este momento, se está cerrando la página de Fórmula 1, como cerró anteriormente antes de llegar a Red Bull, fue despedido de Racing Point y no había plan B. Se acabó la Fórmula 1 en ese momento y después llegó la oportunidad de Red Bull"

"En este momento, hasta donde está se ha cerrado la película, viene una nueva etapa para 'Checo' Pérez", expresó.

El también político precisó que ahora su hijo disfrutará de sus seres queridos.

"Creo que vamos a ver al mejor padre de la historia, le hacía falta eso, se había perdido mucho del disfrutar de su familia, de sus hijos y ahora tiene esa oportunidad", añadió.

