Después de cuatro años, Sergio "Checo" Pérez y Red Bull partieron caminos. La despedida llegó en comunicados que le dieron fin a los rumores que, una y otra vez, acompañaron al volante mexicano en este año con resultados cuestionables. Un incendio donde las declaraciones de figuras, como Helmut Marko y Christian Horner, creaban más incertidumbres que certezas .

Aún así, Pérez se mantuvo fuerte. Y cerró su despedida con el característico "never give up". Sergio es querido por México. Y si ya no está en la escudería austriaca, ¿qué sentido tiene seguir a Red Bull? Ese fue el cuestionamiento que nació entre los seguidores de la "Checomanía", quienes decidieron darle unfollow masivo a las redes sociales de los "Toros Rojos".

Los números bajaron tanto en Instagram, como en X. Tan solo una hora después del anuncio, Oracle Red Bull Racing en Instagram perdió más de cien mil seguidores . Y es un conteo que sigue bajando, sumado a que en X se crearon campañas bajo los hashtags de "#NeverGiveUp" y "#SiempreCont11goCheco" .

En este momento, la Fórmula 1 no tiene en sus asientos a un piloto mexicano. Sin embargo, Pérez tiene fe en que regresará a la máxima categoría del automovilismo . Un anhelo que quizás se cumpla en 2026.

Este fue el mensaje con el que Checo Pérez se despidió de Red Bull

Así como lo hizo la escudería austriaca, el volante tapatío también publicó un comunicado en sus redes sociales. Un "adiós" que cerró un capítulo de cuatro años, donde consiguió el subcampeonato de la Fórmula 1.

" Manejar para Red Bull ha sido una experiencia inolvidable y siempre atesoraré el éxito que logramos juntos. Rompimos récords, alcanzamos grandes logros y tuve el privilegio de conocer a tanta gente maravillosa en el camino ", agradeció Pérez.

Thank you for these four years @redbullracing

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024

Sin Checo como compañero de Max Verstappen, la máxima categoría del automovilismo verá acción hasta el 14 de marzo del 2025, cuando se celebren las actividades del Gran Premio de Australia.

