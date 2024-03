Que no es por jerarquía, dice el director técnico de la Selección Mexicana de futbol, Jaime Lozano, pero lo cierto es que el portero titular del Tricolor hoy por hoy, es Guillermo Ochoa. La experiencia, el hecho de jugar en Europa y de tener cinco mundiales a cuestas, son suficientes motivos para meter al ex arquero del América, sin importar el mal momento por el que atraviesa.

Caso contrario a lo que vive Luis Ángel Malagón, portero campeón con América, uno de los menos goleados, atraviesa por un buen momento y es el estandarte de un cambio generacional de cara al Mundial de 2026. Ante esto, el "Jimmy" se decanta más por usar a Memo Ochoa, que a Malagón.

"Yo no lo veo como respetar jerarquías, porque hay jugadores que te dan mucho más que una titularidad. Lo veo así, lo siento así, tengo que estar con ellos todo el tiempo, entrenando, en el vestidor, en el hotel, y no solamente es un tema de lo que nos ha dado, sino de lo que nos sigue dando y nos puede seguir dando. Entonces, hablando de Memo, hablando de Malagón, del mismo Julio y de los que no están, que estuvieron en la lista, creo que nos tenemos pocos días, pero tenemos tiempo para verlos y para tomar una decisión, y el que sea de los tres, seguramente que lo hará de muy buena forma", comentó el timonel del cuadro azteca.

Por otro lado, Jaime Lozano aclaró que elegir a un centro delantero titular es más complicado de lo pensado, ya que al no estar Raúl Jiménez, quienes están (Henry Martín, Santiago Giménez y Julián Quiñones) le hacen la tarea complicada.

"Siempre. Siempre. A veces vienen tres. Hoy Raúl no había tenido tanta participación, se ha dado un poquito su recuperación, pero hoy tenemos dos que para mí son excepcionales", dijo.

