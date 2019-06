Pago de Lobos BUAP, visto como negocio 

La polémica se ha vuelto a presentar en la Liga MX, ya que durante el primer día de la Semana del Futbol en Cancún, hubo varios personajes que han levantado la voz debido a la inminente venta de la franquicia de los Lobos BUAP.

El primero en señalar su enfado fue el propio Manuel Lapuente, hasta hoy directivo de Lobos, quien mencionó en entrevista para ESPN que desconoce lo que vaya a ocurrir con el equipo, aunque se dijo dolido por las formas en las que pudiera darse la mudanza a Ciudad Juárez.

“Me duele, sí estoy dolido, también tengo coraje. No sé cuál es la situación. Hablé con uno de los jefes, no sé qué va a pasar con el equipo, por lo visto es que se va a Liga de Ascenso y no quiere decir que no pueda estar en esa División, pero hay formas de hacer las cosas. El proyecto era ser campeón. Sí hicimos un esfuerzo grande, una gran pretemporada, era el siguiente paso, llevar al equipo a otros niveles”.

Asimismo, el presidente de los Dorados de Sinaloa, José Antonio Núñez, mencionó al portal Mediotiempo que el pago para no descender, el cual se hizo a finales de la temporada 2017-2018, fue mero negocio por parte del Patronato del conjunto licántropo, ya que la intención siempre fue la de vender la franquicia.

“Evidentemente, al hacer esta negociación, el rescate que hicieron el año pasado fue pensando en rescatar un negocio, no para rescatar a una ciudad, a una plaza, a un equipo, y si se da no puedes sacar otra conclusión. Y sí da coraje. Creo que fue algo que, de confirmarse, fue algo que trabajaron mucho tiempo”.

En julio de 2018, el Patronato de Lobos BUAP, encabezado por Mario Mendívil, realizó un pago a la Federación Mexicana de Futbol por 120 millones de pesos, a fin de que pudiera conservar su lugar en la Primera División, pese a haber perdido la categoría de manera deportiva.

La mudanza de Lobos BUAP aún no se hace oficial, ya que las autoridades de la Liga MX no han dado el aval al proyecto que encabeza Alejandra de la Vega. Durante las últimas horas, trascendió que el pago realizado por De la Vega y demás empresarios fronterizos para hacerse de la franquicia fue cercano a los 30 millones de dólares.