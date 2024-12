Pachuca buscará entrar a los libros de historia del futbol mundial este miércoles en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA ante el más reciente campeón de la Champions League europea, el Real Madrid. Uno de los principales representantes del club de la Liga MX es el delantero venezolano, Salomón Rondón.

" Estamos para darle guerra a cualquiera ", comentó el atacante, al referirse al Pachuca, que saldrá como presunta víctima en la final de la Copa Intercontinental, siempre y cuando el Madrid no lo subestime. El 'Rey' Salomón fue el campeón goleador en el Clausura 2024 y en la Liga de Campeones de Concacaf .

"He vigilado mi alimentación y el descanso, me entreno duro y tengo en cuenta el llamado entrenamiento invisible; he recibido la recompensa por mis buenos hábitos. Caí con pie derecho en el Pachuca y el equipo tiene toda la energía en la Intercontinental", dijo a EFE.

Este miércoles, con poco que perder porque enfrentará a uno de los equipos más grandes del mundo, Rondón saldrá a asociarse con el neerlandés-marroquí Oussana Idrissi para tratar de vulnerar al Real Madrid .

Dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, el Pachuca llega crecido a la final luego de golear por 3-0 al Botafogo brasileño, monarca de la Copa Libertadores, y de ir de menos a más para eliminar en semifinales en la tanda de penaltis al equipo egipcio Al-Ahly, campeón africano.

La vitalidad de Salomón cuestiona las teorías acerca del envejecimiento del cuerpo humano. L leva dos años sin parar y con una capacidad de recuperación propia de los jóvenes , el atacante presume una gran forma deportiva que exhibe en Pachuca y en la selección venezolana.

"Mi hambre de ganar sigue ahí. Uno tiene que dar lo mejor de sí y no vivir de lo hecho antes", ha dicho el jugador, confiado en confirmar este miércoles el mejor año de su carrera y buscar el mayor milagro en la historia de los Tuzos.

Con información de EFE

MBV