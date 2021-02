Pachuca vs Atlas: El VAR ayuda a los tapatíos y ya ganan el partido

Luego de ayudarse con el VAR, el árbitro central Marco Antonio Ortiz señaló la pena máxima a favor de los rojinegros del Atlas, luego de una mano de Óscar Murillo y al minuto 30, Ignacio Malcorra puso arriba en la pizarra a los visitantes de manera merecida, luego de cuatro jugadas claras de gol.

¡LA ADIVINÓ USTARI, PERO NO ALCANZÓ A SACARLA! #TuzosxFOX Ignacio Malcorra abre el marcador en el Estadio Hidalgo con el disparo desde los once pasos



Pachuca 0-1 Atlas pic.twitter.com/2Ttm0SX4Xi — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 16, 2021

Es el segundo gol del torneo para Atlas, luego de que apenas el partido pasado anotó Ozziel Herrera en el último minuto del partido ante Santos Laguna.

Atlas gana el juego tras la primera media hora, en donde Pachuca no ha mostrado nada, no ha generado opciones de gol en la portería de Camilo Vargas, tampoco han desbordado Felipe Pardo y Erick Aguirre, Víctor Guzmán no ha brillado y todos los Tuzos se ven ahora cuesta arriba con el gol de los Zorros.

