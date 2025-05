Pachuca sorprende y se acerca a su primer título de la Liga MX Femenil

Pachuca consiguió una actuación magistral ante América en el juego de Ida de la Gran Final del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil. Desde el Estadio Hidalgo, las tuzas lograron un contundente marcador de 3-0 que no solo las coloca en una posición privilegiada para luchar por su primer campeonato, sino que también rompe una histórica racha de 38 partidos consecutivos de las Águilas anotando, al menos, un gol.

Los argumentos de las azulcremas en el ataque desaparecieron. A lo largo de 90 minutos, no pudieron intimidar a la arquera Esthefanny Barreras, quien vivió una noche tranquila bajo los tres palos. La ofensiva letal que presentaba el América perdió su agresividad y, por primera vez, desde agosto del 2024, se fueron sin poder convertir una anotación.

Del otro lado de la moneda, Charlyn Corral tuvo una de esas noches en las que sale inspirada a la cancha. Lideró la victoria de las Tuzas al marcar un doblete que le permitió llegar a 26 dianas en el Clausura 2025, refrendándose como la campeona goleadora y la mejor delantera del torneo.

Pese a que muy pocos creían que Pachuca lograría conseguir una victoria frente a América, el cuadro dirigido por Óscar Torres sacó provecho en casa y salió con la firme intención de ganar. En ningún momento del partido las albiazules especularon, desde el primer instante fueron en búsqueda del gol y apenas al minuto 3’ Corral abrió el marcador que se sintió como un baldazo de agua fría para las visitantes.

Diez minutos después, Chinwendu Ihezuo consiguió una pena máxima a favor de las Tuzas, luego de ser derribada por la portera Sandra Paños en su intento de cortar el avance. Aunque, no se pudo apreciar un claro contacto, la árbitra central decidió marcar el penal sin consultar el VAR. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Charlyn duplicara la ventaja desde los once pasos.

Para la parte complementaria, las revoluciones bajaron, pero Pachuca continuó siendo el equipo que dominó el terreno de juego. El buen momento se volvió a capitalizar, luego de que Nina Nicosia pusiera el tanto definitivo al 54’. Ante esto, América poco pudo hacer y la capacidad de respuesta quedó limitada por el buen parado defensivo que presentaron las locales.

El capítulo que sellará esta Gran Final se disputará el lunes 12 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 19:00 horas. América tendrá que brindar su mejor partido de la temporada, si es que quiere revertir el resultado.

MF