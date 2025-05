Atlas: Que renazca el orgullo

A pocos días de tomar las riendas del Atlas, Aníbal Fájer Alonso ya trabaja intensamente para definir el rumbo del equipo rojinegro. Su enfoque inmediato ha sido empaparse de las dinámicas internas y fortalecer la gestión deportiva. De cara al próximo torneo, el nuevo presidente planea reforzar tres posiciones clave y aprovechar el largo receso para elegir con precisión a los refuerzos.

Su objetivo es claro: hacer del Atlas un motivo de orgullo, no solo por resultados, sino por identidad, juego y formación de talento. “Mi gestión será exitosa si, con mis valores, logro lo que creo mejor para el equipo”, expresa.

Fájer también apuesta por una mayor apertura del estadio Jalisco conforme la afición lo demande, y destaca la competitividad interna como una base sólida, aunque reconoce la necesidad de establecer un rumbo claro. Su liderazgo joven representa la renovación y compromiso del proyecto de Orlegi con los Zorros.

Aníbal Fájer tiene una visión clara de lo que quiere que el Atlas sea a partir del próximo torneo. IMAGO7/J. Cubeyro

- ¿Cómo han sido estos primeros días como presidente de Atlas?

- Llenos de juntas. La verdad es que lo que he tratado de hacer es empaparme lo más rápido posible, particularmente de la parte de gestión deportiva, porque pues sí, si bien tenía el contacto diario con todo el mundo, pues no las dinámicas internas ni cómo estaban sucediendo las cosas, entonces la verdad es que me he empapado en juntas entendiendo todas las áreas, cómo están, en dónde hemos aflojado, en dónde tenemos que apretar, etcétera. Así han sido estos días

- ¿Cómo va la planeación del plantel para el próximo torneo?

- Bastante bien, en términos de plantel, tenemos muy claro, por un lado, qué es lo que necesitamos en algunas posiciones, uno en cada banda y un ocho. Claro, el mercado ahorita está medio dormido, porque lamentablemente nosotros terminamos antes, entonces el mercado está medio dormido, pero pues están las alternativas extranjeras, igual, también medio lentas, entonces, conforme vaya despertando el mercado, creo que va a ser más fácil

- ¿El largo receso les ayudará a la planeación?

- Pues sí, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Como el mercado está un poquito lento todavía, nos da la posibilidad de hacer un muy buen análisis de quién va a venir, porque ya no nos podemos equivocar. La verdad es que tenemos que hacer la mejor decisión posible para poder complementar al equipo, y sí creo que el tiempo te ayuda a por lo menos tener un conocimiento más profundo del posible refuerzo, no solamente en su parte futbolística, sino en tu entorno como persona.

- ¿Qué objetivos te has trazado?

- Creo que lo he simplificado mucho, que es lo que yo quisiera, y eso es que este equipo sea un motivo de orgullo, ya sea por el resultado que ha tenido, por la forma en la que juega, porque ha formado talento, o sea que pueda ser consolidado, porque representa, digamos, al aficionado rojinegro en lo que ve cada fin de semana en la cancha. Ese es mi objetivo principal. ¿Cómo? Pues con la manera en la que soy, haciendo lo que sé, que si bien soy relativamente joven, también tengo experiencia ya de un rato, de vivir en diferentes equipos, en diferentes ciudades, de ver diferentes cuerpos técnicos, tipos de jugadores. Esa es la verdad, para mí lo que me va a dictar si fue o no exitosa mi gestión aquí al frente de Atlas. Poder, con mis valores, hacer lo que creo que es lo más indicado para que el equipo lo vea mejor.

Gonzalo Pineda seguirá al frente y con él ya se planea el armado del equipo. IMAGO7/J. Cubeyro

ARMADO DEL PLANTEL

Se analizará a cada jugador

Uno de los aspectos inmediatos en los que tendrá que trabajar Aníbal Fájer junto con la nueva estructura directiva del Atlas será conformar el plantel con el que competirá a partir del siguiente semestre.

En su presentación, Fájer confirmó la continuidad de Gonzalo Pineda, lo cual ya es un paso importante para la conformación de un proyecto deportivo; ahora, viene el análisis de los que se quedan y los que se van.

- ¿Ya has platicado con Gonzalo Pineda?

- Sí, tuvimos ahí ya varias llamadas largas y tenemos un grupo junto con Lalo Herrera, donde todo el tiempo estamos intercambiando opiniones, planes. Yo ya tenía una relación cercana con Gonzalo, por los temas profesionales que nos cruzaban, y además tratábamos, por lo menos una vez a la semana, cenar toda la directiva con todo el cuerpo técnico. Entonces, la relación ya existía, por un lado; y por otro, también he estado teniendo reuniones con diferentes capitanes de Atlas, los líderes del grupo, también para poder acercarme y conocer un poquito más cómo está la dinámica del grupo al interior.

- ¿Tienes ofertas por algún jugador sobre la mesa?

- Al momento, ninguna. Te digo, el mercado ahorita está detenido, es normal, y nosotros no tenemos prisa, no es que vayamos a salir con una lista de transferibles ni mucho menos. No tenemos prisa porque tenemos un plantel talentoso, la verdad, con potencial, que no lo hemos sabido explotar, pero pues es un plantel bueno y por lo tanto no estamos corriendo a ofrecer absolutamente a nadie.

- ¿Habrá más bajas aparte de las ya anunciadas?

- Hay algunos jugadores que terminaron su préstamo o contrato y que vamos a platicar con ellos para ver cuál es el futuro. La verdad es que sería prematuro ahorita decir algo, porque no está completamente decidido nada, ni de continuidad ni de terminar. Entonces, en cuanto ya tengamos una información y hayamos hablado con los jugadores y los equipos involucrados para tomar una decisión definitiva, lo informamos inmediatamente.

Los Rojinegros terminaron el Clausura 2025 en los últimos puestos. IAMGO7/C. Hernández

RECONSTRUCCIÓN

Se necesita un rumbo definido

Atlas comenzó el Clausura 2025 con altas expectativas, de la mano de un nuevo cuerpo técnico y el objetivo de volver a ser protagonista. Sin embargo, conforme avanzó el torneo, el equipo se desvió del rumbo trazado; ahora con Fájer al frente de la directiva se busca corregir esos errores que condenaron a los Rojinegros a tener un torneo por demás decepcionante.

- ¿Cómo te encontraste el equipo en cuestión directiva?

- Tienen una mentalidad muy competitiva. Yo veo un grupo en el que nadie, ni del cuerpo técnico ni de los jugadores ni de todas las personas que trabajamos alrededor para que el equipo esté lo mejor posible, a nadie lo veo satisfecho. ¿Qué puedo decir que sí veo? Sí veo gente con muchas ideas de hacia dónde ir y con pocas oportunidades de expresar hacia dónde y con muchas dudas del rumbo. Entonces, creo que una de las tareas principales que tenemos en la organización es poner un rumbo muy claro, donde sí y donde no, para poder todos trabajar hacia ese lado. Porque creo que en la duda, en no saber hacia dónde tenemos que jalar, hacia dónde estamos trabajando, cuál es el objetivo, creo que todo mundo trata de hacer lo mejor posible, pero con una carencia de información o de guía, que eso termina por no sumar todos los esfuerzos en una misma dirección.

- ¿Crees en la apuesta por directivos jóvenes?

-Sí, la verdad es que se necesita valentía para apostar en gente más joven, y Orlegi, creo que está teniendo esa valentía, como siempre lo hemos tenido en innovación y en cambiar las prácticas que hacemos normalmente para tratar de ser mejores. Yo creo que tenemos una cierta responsabilidad hacia hacer bien las cosas para que puedan seguir confiando en este tipo de oportunidades, en el resto de los jóvenes, que se preparen y que estén empujando para poder tomar posiciones de mayor responsabilidad.