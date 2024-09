Pablo Gómez, el primer mexicano en concretar los 250km del Fire + Ice Ultra

El pasado 31 de agosto, Pablo Gómez, originario de Guadalajara, logró algo inimaginable y sumamente difícil, desafiar sus propios límites y pensamientos para correr un total de 250km en uno de los terrenos con los climas más desafiantes del mundo al concretar la competencia del Fire + Ice Ultra que se realiza en Islandia.

Pablo, sin ser un atleta de tiempo completo, se convirtió en el primer mexicano en concluir dicha prueba, y por si esto no fuera poco, lo hizo en tercer lugar, lo que le permitió subirse al podio para ser reconocido como uno de los mejores competidores, destacando que, apenas hace un año y medio, no era capaz, siquiera, de poder terminar 10km.

“Hace un año y medio yo no corría ni 10 km y este logro fue progresivo con muchas altas y bajas, obviamente no se puede correr de un día para otro 15 km, por ejemplo. Esto requiere de mucha determinación, ejercicio y fuerza. El correr también es un ejercicio mental para saber gestionar tu cabeza, al final es una competencia contra ti mismo".

“Me encantó poder acabar la carrera en tercer lugar, porque era algo que yo no buscaba como objetivo. Me fui sintiendo muy fuerte y pude encontrar ese tercer lugar y llevar a México también al podio. Me siento súper orgulloso de poner el nombre de mi país en alto en una prueba de este de este calibre”, expresó Gómez.

El tapatío estuvo un total de 35 horas activo, sin embargo, dicha carrera se divide a lo largo de seis días para que los corredores tengan la oportunidad de descansar, comer bien y recuperar fuerzas. Aunque, Gómez reconoció que ninguna de esas tres cosas pasó, por lo que haber competido en dicha prueba fue aún más difícil hasta el grado en el que tuvo alucinaciones por el cansancio.

“Al día, yo tenía aproximadamente 2 mil 700 calorías para comer, pero en promedio quemaba seis o siete mil calorías. Cada día que pasa, tú vas sintiendo cómo va bajando tu energía. Agrégale el tema del clima, si un día llueve, graniza o nieva no tienes más que las cosas que puedes echar en una mochila y ya.”

“El día más difícil fue uno en el que llovió muchísimo, yo estaba empapado y el estómago se me cerró. No pude ni comer o beber agua, tenía las manos y pies empapados y, por consecuencia, no los sentía. De repente, empecé a ver un conejo blanco, el cual no era real, estaba comenzando a delirar. Pero, gracias a que pude mantener la calma y recordarme que podía superarlo, logré mantenerme en la competencia”, dijo Pablo.

El Fire +Ice Ultra es una carrera que se realiza desde el 2012 y, a partir de ese año, se ha ha llevado a cabo sin falta, a excepción del 2020 por la pandemia de Covid-19; Pablo Gómez hizo historia al ser el primer azteca en culminar el trayecto y demostrar que nada es imposible, siempre y cuando creas en ti mismo.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV