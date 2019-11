Otro lamento que superar en Boston

Gordon Hayward consideró “una noticia relativamente buena” que su última lesión podría dejarlo fuera sólo seis semanas. Pero no deja de ser frustrante que la fractura en la mano haya ocurrido justo en momentos en que el escolta había recuperado el nivel que tenía cuando una pierna rota lo obligó a parar una campaña completa.

“Es una gota en el balde, seguro”, comentó el jugador de los Celtics de Boston ayer. “Estoy feliz de que no será tanto tiempo. Obviamente me siento frustrado. Es una porquería ver y no poder jugar, especialmente con el inicio que tuvimos”

Hayward se fracturó la mano tras sufrir una colisión con LaMarcus Aldridge el sábado en el juego ante los Spurs de San Antonio. El escolta fue sometido a una cirugía el lunes.

“Uno siempre piensa en el peor de los escenarios y en realidad durante la jugada no entiendo exactamente qué ocurrió”.

Hayward quedó fuera de la temporada 2017-2018 después de cinco minutos en el partido inaugural de la campaña, tras sufrir una fractura en la pierna.

Al propio Hayward le tomó más de un año ver el video de ese momento. Pero esta vez vio la repetición inmediatamente, sólo para saber qué hizo mal.

“Cuando lo ves en cámara lenta, es como que te preguntas qué pasó. Creo que nada debió haber ocurrido. No se ve tan mal”, comentó. “Fue una jugada cualquiera, a veces así es el baloncesto”.