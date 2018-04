Oswaldo Alanís ve su futuro inmediato en Europa

El defensa central del Guadalajara, Oswaldo Alanís, no quita el dedo del renglón y tras ganar el título de la Liga de Campeones de la Concacaf, ya tiene claro cuál es su siguiente paso. El jugador que ha estado en los cinco títulos que se han conquistado bajo el mando de Matías Almeyda, viajará el lunes a Europa para firmar con el Getafe.

Luego de los problemas que tuvo al iniciar el Clausura 2018, porque no renovó al no estar de acuerdo con la directiva en los términos, aseguró que le hubiera gustado ir al mundial de clubes per su destino es otro y seguirá lo que cree es lo mejor, porque la edad es la ideal para cambiar de camino.

Tienes el sueño de ir a Europa, pero ¿no hay esa espinita de quedarte para ir al mundial de clubes y enfrentar al Real Madrid o el Liverpool?

-Me hubiera encantado, me hubiera encantado. Claro que un mundial de clubes es algo especial pero hablar de seguir un sueño, de seguir la carrera de cosas por conseguir es creo yo, un paso que daré y estoy contento por lo que logramos, lo que pudimos conseguir y lo que tenemos en la bolsa.

¿Tu despedida fue de la mejor manera, levantando un título?

-Un título y creo que hay cosas que se consiguen bien. Cuando llegué, lo hice a un equipo muy grande, en el cual había que lograr cosas grandes para seguir haciendo historia, más grande al club que es lo que seguimos y ahí está la bandera de Chivas en alto.

¿El título fue de la manera más cardiaca posible?

-Fue de la manera más cardiaca, más inesperada también porque pensamos que no iba a complicarse tanto y se consiguió el campeonato, el mundial de clubes que era lo que queríamos todos.

