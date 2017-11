Oswaldo Alanís, en incertidumbre

El Apertura 2017 ha sido uno de los torneos más regulares para Oswaldo Alanís vistiendo la camiseta del Guadalajara, las lesiones lo han respetado hasta cierto punto, ha sido titular en 11 de los 16 partidos que se han disputado hasta la fecha e incluso ha sido seleccionado nacional, sin embargo para el zaguero central del Guadalajara existe la incertidumbre de saber si seguirá o no en Chivas para el próximo torneo, ya que los resultados no se han dado en lo general y la directiva, así como el cuerpo técnico, buscarán reforzar al plantel de cara al Clausura 2018.

“Así es el futbol, como jugador sabes que cada seis meses hay esa incertidumbre y la espinita de saber qué pasa, que sea siempre lo mejor. En el futbol es algo muy común que pasa cada seis meses (a fin de semestre)”, dijo Alanís Pantoja.

Esto lo dijo debido a que se han desatado una serie de rumores que colocan a Oswaldo Alanís fuera de Chivas, siendo una moneda de cambio para traer a otro jugador en ese mismo puesto, ante esto, el jugador deberá primero aclarar el tema con Matías Almeyda, director técnico del todavía equipo campeón.

“Es normal y debe haber rumores, hasta ahora no he hablado, no he tenido acercamiento, lo tendré para saber qué plan hay, Matías siempre es sincero y nos habla con la verdad sobre sus planes, en eso no hay problema, si nos basamos en rumores sería una incertidumbre siempre. Yo claro que quiero estar en Chivas, mejorar lo que se hizo este torneo”, comentó.

Para Chivas, 2017 ha sido un año lleno de emociones, de un doblete en el primer semestre ganando Liga y Copa, con jugadores en diversas Selecciones nacionales, a un segundo semestre para el olvido, eliminados de cuanta competencia tuvieron. Es por eso que según Oswaldo Alanís, ya urgen unas buenas vacaciones para el Rebaño Sagrado, para despejar la mente, descansar y recargar pilas de cara a un 2018 lleno de actividad.

“Tuvimos un par de torneos con pocas vacaciones y quieras o no más que físico fue lo mental, inconscientemente por el estrés que se tuvo, estrés del bueno porque fue un campeonato, en lo personal también una lesión, es bastante tiempo que no se tienen vacaciones y ahorita son necesarias para agarrar pilas para lo que viene”.