Oribe podría quedarse en Chivas

A pesar de que no tiene prisa por retirarse e incluso espera volver a su mejor forma para ayudar a Chivas, Oribe Peralta es consciente de que en un futuro tendrá que colgar los botines y poner fin a su laureada carrera.

Es por esto que el “Cepillo” reveló que ya tiene algunos planes para cuando le toque decir adiós a las canchas, y podría ser Chivas la institución que le abra las puertas para seguir trabajando junto a ellos.

“Chivas en un momento ya me ofreció el tener después de que me retire una oportunidad de trabajo en el área que me decida, estoy muy agradecido con eso, pero aún no es definitivo. Estoy disfrutando de esto porque se acaba (el futbol) y puede ser en cualquier momento. Aún puedo dar mucho dentro de la cancha”, compartió el “Hermoso”.

Peralta llegó a Chivas en junio de 2019, y su actual contrato con el club rojiblanco vence hasta el próximo diciembre.

Molina sí va

Después de que saliera lesionado durante el juego de Chivas contra Xolos de Tijuana, el mediocampista Jesús Molina está elegible para Víctor Manuel Vucetich para participar en los compromisos de esta semana contra Rayados y Atlas.

Ayer el club difundió un comunicado en donde se hizo pública la situación de Molina, y a pesar de que reconocieron que estaba realizando trabajos de rehabilitación, ahora la plataforma de Chivas TV fue la que confirmó que el capitán del Guadalajara está listo para disputar los siguientes compromisos.

“El ‘Capi’ Molina es elegible para los siguientes partidos del Rebaño”, publicó Chivas TV en su cuenta de twitter.

Será este miércoles cuando Chivas visite a Rayados de Monterrey como parte del juego que dejaron pendiente en la Jornada 12. Días después, el Rebaño disputará ni más ni menos que el Clásico Tapatío contra Atlas.

AMD