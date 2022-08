Oleksandr Usyk vence a Anthony Joshua y es monarca pesado

El ucraniano Oleksandr Usyk ganó la revancha ante el británico Anthony Joshua a los puntos y en decisión dividida, conservando así los títulos mundiales de pesos pesados en las categorías AMB, FIB y OMB.

Imbatido y con un registro de 20-0 a sus 35 años, Usyk se hizo con estos tres títulos el año pasado al derrotar a Joshua en un combate en Londres también a los puntos pero por unanimidad.

Ahora aspira a unificar los cuatro cinturones de pesos pesados y ha lanzado un desafío al también británico Tyson Fury, campeón de la categoría WBC, que anunció a principios de mes su retirada del boxeo.

“Estoy seguro que Tyson Fury no está retirado todavía”, dijo el “cosaco” Usyk a la multitud que abarrotaba los 12 mil asientos del King Abdullah Sports City Arena de la ciudad costera de Yedá, entre ellos el dirigente de facto del reino conservador, el príncipe Mohamed bin Salmán.

“Estoy convencido de que quiere combatirme. Yo quiero combatirlo. Si no combato con Tyson Fury, no combatiré en absoluto”, añadió el ucraniano, ex campeón olímpico de pesos pesados en Londres 2012.

También medalla de oro olímpica y con una mayor envergadura, Anthony Joshua mejoró sus prestaciones respecto a Londres pero todavía no alcanzó para ganar a Usyk, que se impuso por 113-115, 115-113 y 116-112.

“Dedico esta victoria a mi país, a mi familia, a mi equipo y a todos los militares que están defendiendo el país”, dijo Usyk, con una bandera ucraniana, cuyos colores también lucía en su vestimenta.

El éxtasis del cosaco contrastaba con la decepción del británico, que primero se mostró furioso en el ring, con un discurso lleno de improperios.