Oficial: Braithwaite es nuevo refuerzo del Barça

El Barcelona anunció hoy el fichaje del internacional danés del Leganés Martin Braithwaite hasta 2024, con la intención de suplir la baja dejada por el lesionado Ousmane Dembélé.

"El jugador firmará contrato con el Club para lo que queda de temporada y cuatro más, hasta el 30 de junio de 2024, con una cláusula de rescisión de 300 millones de euros", afirmó el Barcelona en un comunicado.

El equipo azulgrana ha pagado la cláusula de rescisión de 18 millones de euros del jugador, que se unirá inmediatamente a sus nuevos compañeros.

La llegada de Braithwaite permite al Barcelona reforzar su línea de ataque tras la grave lesión de Ousmane Dembélé, que estará fuera de los terrenos de juego durante seis meses después de ser operado de una rotura del tendón proximal en el muslo derecho.

La ausencia de Dembélé, unida a la de Luis Suárez, al menos hasta mediados de mayo por una operación de rodilla, había dejado al Barça con solo Antoine Griezmann y Leo Messi como delanteros, con la posibilidad de recurrir al joven Ansu Fati.

Braithwaite, de 28 años, había sido uno de los últimos nombres con los que se habían especulado para fichar por el Barcelona tras los del brasileño de la Real Sociedad, Willian José, o el delantero del Getafe Ángel.

El delantero internacional danés, formado en el Esbjerg de su país, recala en el Barça tras haber pasado por equipos como Toulouse, Middlesbrough, Girondins de Burdeos y Leganés.

�� ¿Sabías qué @MartinBraith es el quinto jugador danés de la historia del Barça?

�� Te presentamos 1⃣0⃣ curiosidades que te ayudarán a conocer mejor su figura ⬇https://t.co/6x3PCOD8IV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2020

La salida de Braithwaite es un duro golpe para el 'Lega' que entrena el mexicano Javier Aguirre, después que en enero pasado también se fuera al Sevilla el atacante internacional marroquí Youssef En-Nesyri.

Según la prensa española, el Leganés, que lucha por la permanencia, pedirá una autorización para fichar debido a la pérdida de su delantero.

Braithwaite, uno de los pilares del 'Lega', había fichado por el equipo madrileño en julio pasado procedente del Middlesbrough inglés, tras jugar cedido en el equipo español la segunda parte de la temporada pasada.

Desde su llegada a Leganés en enero de 2019, el internacional danés ha marcado 10 tantos y dado 8 asistencias con la camiseta de los 'pepineros'.

No sentó bien al Leganés

Victoria Pavón, presidenta del Leganés, consideró que el daño para su club 'ya está hecho' después de que se confirmara el pago de la cláusula de rescisión del futbolista danés Martin Braithwaite y por tanto la salida de este con destino al FC Barcelona.

Pavón atendió brevemente a las preguntas de los medios a la puerta del estadio de Butarque después de que el director general, Martín Ortega, ofreciese con antelación una rueda de prensa en la que explicó la postura del club y su voluntad de trabajar para poder realizar una contratación.

"Es una situación excepcional que no nos esperábamos, el daño ya está hecho. Nos habiliten o no, es difícil repararlo. Estoy dolida, por supuesto. Prefiero no opinar sobre si me ha parecido feo el detalle del Barcelona", comentó la dirigente.

JL