O'Ward cierra el fin de semana con triunfo

Pato O’Ward se impuso ayer en Iowa en la segunda carrera del fin de semana en IndyCar, sumó su segunda victoria de la temporada, y dio un salto importante en la clasificación, aprovechando el accidente protagonizado por un Josef Newgarden que entonces dominaba la prueba con contundencia.

O’Ward siempre planteó batalla y fue muy protagonista junto a Josef Newgarden y Will Power. El mexicano no hubiera podido hacerlo de no haber realizado una salida espectacular, en la que pasó del séptimo al cuarto puesto, para posteriormente situarse tercero, posición que apenas abandonaría durante las 300 vueltas del trazado.

La otra clave para comprender el triunfo del piloto regio es el accidente sufrido por un Josef Newgarden que lideraba la prueba con muchísima contundencia. Tras el abandono del piloto de Nashville, O’Ward se situaba líder y no cedería en las setenta vueltas restantes.

O’Ward no podía ocultar la sonrisa al atender a los periodistas tras bajarse de su monoplaza y reconoció el mérito de todo el equipo.

“Los chicos de boxes estuvieron impresionantes, sabía que teníamos el ritmo, pero luego hay que hacerlo también en tráfico. Estoy muy feliz, sabíamos que había un gran coche y ellos hicieron un excelente trabajo. Ha sido un gran fin de semana”, afirmó.

El equipo Arrow McLaren y el propio O’Ward marcaban como objetivo para este fin de semana recortar puntos con la cabeza de la clasificación, y lo han conseguido con el segundo puesto del sábado y el triunfo de ayer, el mexicano, quinto en el campeonato con 367 puntos, se acerca a Marcus Ericsson en la general, quien lidera el campeonato con 403 unidades.

Los cuatro triunfos cosechados hasta ahora por Pato O’Ward en IndyCar responden todos a trazados diferentes: Texas era un óvalo grande, Detroit una carrera urbana, Alabama un circuito y este último un óvalo corto. Además, tres de esas cuatro victorias llegaron en fechas de doble cartelera, imponiéndose siempre en la carrera dominical.

La cifra

4 triunfos tiene Patricio O’Ward como piloto de IndyCar, todas en fechas de doble cartelera y todas en domingo.