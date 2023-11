Nunca tiramos la toalla: "Checo" Pérez

Fiel a su famosa frase “Never give up” (no rendirse nunca), el piloto tapatío, Sergio “Checo” Pérez nunca se rindió durante la temporada 2023 de la Fórmula 1 y a pesar de tener episodios brillantes, sobre todo al inicio del año, con podios y triunfos, también tuvo momentos álgidos, retiradas y muchos problemas para poder siquiera buenas clasificaciones previas a las carreras.

Finalmente, “Checo” logró el anhelado subcampeonato, ese que se le negó la temporada pasada, la que se le escapó en el último suspiro, ahora por fin tiene su revancha, y eso es muy especial para él, según declaró al finalizar el Gran Premio de Las Vegas, en donde llegó a la meta en tercer lugar, solo por detrás de Max Verstappen y de Charles Leclerc.

"Es obviamente algo especial para mí, pero lo más importante de mi temporada es que hemos tenido unos momentos altísimos, pero unos momentos muy bajos también, donde muchos simplemente hubieran tirado la toalla, porque eran momentos muy duros con uno de los autos más dominantes en la historia.

Simplemente se salió de las manos, no encontraba la configuración, no encontraba la dirección, nos perdimos durante muchas carreras y no ha sido fácil llegar aquí, porque hemos trabajado muchísimo como equipo para llegar a este momento y, creo que fue muy importante nunca habernos dado por vencidos, enfocarnos en lo que teníamos que hacer como equipo y eso nos ha mejorado mucho”.

En cuanto a lo que sucedió en el Circuito del Strip en la Ciudad del Pecado, Pérez Mendoza dijo irse con un sabor agridulce, ya que incluso estuvo en la punta y cerca de llevarse la victoria.

“Creo que es un buen resultado. Al final siempre un poco agridulce haber perdido la posición con Charles en la última vuelta pero, más allá de eso, la forma en la que regresamos, teníamos un ritmo muy fuerte, especialmente en el primer stint éramos el auto más rápido en la pista durante muchas vueltas y, al final, cuando pasé a Charles tenía mucho más ritmo que él, lo pasé muy fácil y simplemente tenía mucho alerón en la parte de atrás e iba muy lento en las rectas", dijo.

