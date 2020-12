"Nunca he hablado de amaños de partidos", recula Héctor Huerta

El periodista de ESPN, Héctor Huerta reculó y culpó a la redes sociales de sus señalamientos sobre la vuelta de las semifinales del Guard1anes 2020, donde Cruz Azul quedó eliminado por el equipo de Pumas.

El comentarista también le "echó la bola" a su compañero, Álvaro Morales, como el responsable de poner sobre la mesa la palabra "amaño".

"Nunca he hablado de amaños de partidos, esa palabra la dijiste tú [Morales] y nunca he hablado de que el partido estuvo arreglado, eso fue de las redes sociales. Lo que sí digo es que le hablaron al oído, pero las tentaciones pueden ser diversas. Ahora, lo que la gente interprete, yo no soy dueño de eso. Sólo soy dueño de mis palabras", añadió, en "Futbol Picante".

Huerta declaró el viernes por la noche que los jugadores de La Máquina "recibieron llamadas" y "tentaciones por el oído" previo al partido con los Pumas, mismo que perdieron 4-0 y quedaron eliminados del Guard1anes 2020.

Además, se fue encima de Jesús Corona, capitán del Cruz Azul y uno de los jugadores que comunicó el documento en sus redes sociales.

"Reconozco la trayectoria de Jesús Corona, es un gran portero, pero nunca ganó un título de Liga MX en 10 años. No tengo nada contra él… ni revancha con alguien. Pero la verdad saldrá", añadió.

Huerta mostró una portada de un periódico de Torreón cuando el portero aceptó su involucramiento en una pelea.

"Difícilmente me he equivocado en alguna vez", finalizó Huerta.

