Nueve puntos, el número mágico

Al Atlas le restan cinco partidos en el Apertura 2019, ante Puebla, Necaxa, Pumas, San Luis y Monterrey y todavía le queda su fecha de descanso, la cual será en la Jornada 18, por lo que obtener la mayor cantidad de puntos posible será vital para los Zorros en sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla, siendo que hoy en día cuentan con 18 unidades.

Para que un equipo clasifique a la Fiesta Grande, la media de puntos es de 26 a 28, por lo que Atlas necesita por lo menos nueve unidades en los cinco compromisos que le restan, así lo apuntó el mediocampista colombiano de la Academia, Mauricio Cuero.

"El equipo saldrá a atacar (al Puebla), a buscar el partido, porque nosotros de visita buscamos la pelota. No importa el rival, siempre buscamos atacarlo”. Mauricio Cuero, jugador del Atlas

“Creo que ganando dos partidos más y empatando uno, aunque no queremos eso, queremos estar dos partidos antes ya clasificados para estar tranquilos. La idea es hacer 26 o 27 puntos para llegar a ese tope y ya pensar en los últimos partidos tranquilos y no llegar preocupados de que tenemos que esperar resultados, no queremos llegar a ese límite, queremos sumar de a tres en todos los partidos y estar mucho más tranquilos”, señaló.

Por principio de cuentas, Atlas visitará el Estadio Cuauhtémoc mañana por la noche para enfrentar a Puebla, rival que suele encerrarse, aunque está obligado a atacar para ir por los tres puntos, y según explicó Cuero ayer en conferencia de prensa, los tapatíos buscarán usar las bandas para hacer daño al equipo de Juan Reynoso.

“Es un equipo que le gusta encerrarse mucho, ellos a la hora de defender se encierran. Eso dificulta, entonces nosotros vamos a lo nuestro, abrir la cancha y trataremos de sorprender por los costados. Tenemos gente importante y vamos a buscar el gol con paciencia y cuando llegue, ellos saldrán a atacar y ahí tenemos que estar atentos”, apuntó.

Acepta las críticas

Cuando recién llegó al Atlas, Mauricio Cuero fue objeto de críticas e incluso de insultos por parte de la afición rojinegra, esto porque a su juicio no cumplía con los estándares de calidad que el equipo requiere. Sin embargo, con el paso de los partidos, el colombiano ha demostrado que puede salir adelante y ha mejorado en sus actuaciones, al grado de ser el segundo mejor asistidor en el cuadro rojinegro.

“La ayuda de los compañeros, el cuerpo técnico, todos me han respaldado y después con trabajo, es la única manera en que vas a garantizar que saldrás del mal momento. Si bien no inicié muy bien, yo sabía que con trabajo iba a ir de menos a más y ahora”, comentó.

Regresaron los juveniles

Tras su paso con la Selección mayor y la Selección Sub-22 que tuvo participación en la Concacaf Nations League y partidos amistosos, respectivamente, Ismael Govea, Brayton Vázquez, Ulises Cardona, José Hernández y Jesús Angulo se reportaron ayer a los entrenamientos en La Madriguera.