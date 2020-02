No viene por revancha

Sin sentimiento de revancha y listo para buscar el título, así se declaró el tenista español Rafael Nadal previo a su participación en el Abierto Mexicano en Acapulco, donde buscará su tercer título.

“Estoy con ilusión de jugar Acapulco y disfrutar la competición, es un torneo de los más importantes del mundo, después de Australia sin haber jugado es una prueba para ver cómo me encuentro”, dijo.

Nadal ganó el título las primeras dos veces que jugó en México, en 2005 y en 2013, y en las últimas tres la suerte no le ha sonreído: perdió la Final en 2017, canceló su participación de última hora en 2018 por una lesión, y el año pasado fue eliminado en Segunda Ronda.

Por ello, llegar a Acapulco luego de lo ocurrido en los últimos tres años no le genera ningún sentimiento de revancha.

“Nunca he tenido sentimiento de revancha, no creo que eso ayude a ganar más partidos, al contrario, la revancha no permite dejar pensar ni concentrarte. Se debe tener la cabeza fría para pensar lo que debo hacer para dar mi mejor nivel”.

De su debut en Acapulco ante Pablo Andújar, rival al que ha vencido en sus tres enfrentamientos, el último en 2014, dijo que lo conoce bien, aunque comentó que todos los primeros partidos son complicados.

“Es una Primera Ronda contra un compañero que nos conocemos bien desde pequeños, jugamos a los 13 años, es un buen amigo, pero la realidad es que el primer partido es complicado y contra alguien que me conoce bien, pero estoy con la ilusión de hacerlo bien”.

Finalmente, contento con cada participación en el paradisiaco destino le dejó grandes recuerdos en el escenario que recibirá el torneo por última vez, solo con un recuerdo negativo, cuando se retiró en 2018 por una lesión en la pierna.

“Tengo buenos recuerdos siempre, en todas tuve experiencias positivas, buenos recuerdos del evento, pero el único mal recuerdo es 2018 que no inicié el torneo porque me lesioné antes de empezar, pero por todo lo demás no me vienen malos recuerdos del torneo”.

El torneo abre con sorpresas en ambas ramas

Campanada. Miomir Kecmanovic eliminó a Alex de Miñaur, en la primera sorpresa del certamen. EFE• D. Guzmán

El serbio Miomir Kecmanovic dio una sorpresa en el Abierto Mexicano de Tenis durante la jornada inaugural al imponerse sobre el australiano Alex de Miñaur en tres sets.

Kecmanovic, de 20 años y 50 de la clasificación de la ATP, triunfó por 3-6, 6-4, 6-3 para avanzar a la segunda ronda, donde medirá fuerzas ante el ganador del encuentro entre los españoles Rafael Nadal y Pablo Andújar.

De Miñaur, 25 del mundo, arribó al encuentro como el claro candidato para seguir con vida al menos una ronda más en este certamen sobre canchas duras.

En otros encuentros de la primera jornada, el francés Adrian Mannarino se impuso al británico Cameron Norrie por 2-6 6-3 6-3 en poco menos de dos horas.

Mannarino espera al ganador del encuentro entre el bosnio Damir Dzumhur y el búlgaro Grigor Dimitrov.

En mujeres hubo también una sorpresa, cuando la alemana Tatjana Maria derrotó 6-4, 1-6 y 6-2 a la checa Marie Bouzková, quien era la tercera preclasificada en México.

En otros resultados de la WTA: la ucraniana Kateryna Bondarenko se impuso a la montenegrina Danka Kovinic por 6-7 (9), 6-4 y 6-2, mientras que la británica Heather Watson venció 4-6, 6-4 y 6-4 a la estadounidense Coco Vandeweghe y la japonesa Nao Hibino eliminó a la francesa Arantxa Rus por 6-3 y 6-1.

JL