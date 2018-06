No veo ningún campeón del mundo en México: Miguel Layún

Miguel Layún refutó las críticas a la Selección mexicana, afirmando que en el país ningún futbolista profesional ha hecho algo realmente trascendente, con las excepciones de Hugo Sánchez, Rafael Márquez o Javier Hernández.

"Pregunto, ¿qué ex futbolista con todo respeto ha hecho algo diferente que le dé el valor o el motivo para emitir un juicio de esa manera como se hace? Yo hago esta pregunta y la dejo ahí, porque yo no veo ningún campeón del mundo en México. No veo a nadie que ha llegado a semifinales, alguien que haya hecho algo distinto cuando ha estado en algún club o en Selección", dijo el jugador del Sevilla a la cadena ESPN.

Aun así, Layún afirmó que las críticas "siempre se tienen que aceptar porque al final es parte de lo que hacemos", aunque, dijo, "simplemente no las comparto porque creo que pocas veces se conoce la otra parte".

Los métodos del seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, han desatado polémica a causa de la constante rotación de jugadores. Layún no duda en afirmar que el técnico cafetalero "es un genio".

"El tema de Juan Carlos Osorio es un hecho, nosotros creemos en lo que él hace y vamos con él a muerte a lo que él hace. Para mí, sin temor a decirlo, para mí es un genio. Y como todo genio tiene ideas distintas, se sale de lo normal, del parámetro".

