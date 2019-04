No se pudo resistir a Chivas

“Estoy acostumbrado a agarrar papas calientes. Equipos que están para el descenso. A eso venimos, al reto, al desafío. Se puede decir lo que sea, me pueden achacar muchas cosas. Yo aquí vine para ayudar. A Chivas no se le puede decir que no. Yo acepté esta responsabilidad y sólo pienso en un partido, ante Morelia”.

Así, sin rodeos, el polémico Tomás Boy dio sus primeras impresiones como director técnico de Chivas.

Boy llega a un Guadalajara moribundo, con una racha de seis partidos sin ganar, en el sitio 14 del Clausura 2019, con 15 puntos.

Mi misión aquí es un desafío importante, que los jugadores crean que son capaces de hacer esto, porque sí tienen personalidad”

Su primer reto son cuatro partidos, 12 puntos en disputa, que si los gana todos, puede llevar al Rebaño a la Liguilla. Si el 11 tapatío no logra ese objetivo, la directiva evaluará el trabajo de Boy.

El estratega expresó que su padre debe estar muy contento, porque él siempre fue rojiblanco y Tomás, aunque buscó en algún momento de su carrera que lo invitaran a jugar en el Rebaño, jamás llegó.

"Me cambió la vida, a Chivas no se le puede decir que no, es el equipo más importante de México", Tomás Boy. pic.twitter.com/9YiaG1YMBR — CHIVAS (@Chivas) 10 de abril de 2019

“Yo soy muy mexicano. Cuando yo jugaba un entrenador mexicano me gritaba extranjero. Me siento mexicano, me gustaba Chivas y le gustaba a mi papá y arriba está pensando que me quede aquí lo que sea y el tiempo que sea. Cambiar mentalidad no es sencillo, muchos de mis trabajos han sido para salvar la categoría y en ese rubro me ha ido bien. Es parte de mi trabajo cambiar esto”. Es el segundo desafío, en caso de pasar la evaluación de la directiva.

Cabe recordar que en los próximos dos torneos Chivas peleará por eludir el descenso.

A corto plazo

La primera misión que tiene Boy es calificar, porque ve potencial en el equipo para lograrlo y cerrar con cuatro victorias de manera consecutiva, ante Morelia, Puebla, León y Tigres, ya que quiere seguir más tiempo.

“El Jefe” está consciente de las críticas que hay por su llegada al redil, pero “cómo decirle que no a Chivas, es sin duda el reto más importante”.

Reconoce que para el cotejo ante el Morelia le queda muy poco margen para cambiar algo y se apoyará en lo que ha realizado hasta el momento Alberto Coyote.

“Es muy fácil hacer análisis en la televisión, no estás en el día a día. Estando en el día a día pueden darse soluciones. En tres días no voy a solucionar nada, pero implementaré algo, una forma de ayuda que los jugadores desarrollen en confianza, que les hace falta, lo cual cambiará la mentalidad”.

Por lo pronto, Boy tiene pocas horas para preparar su debut contra Monarcas en el Estadio Morelos, con la necesidad de ganar sus primeros tres puntos.

Primer día en Verde Valle

Luego de la presentación en privado que hicieron de Tomás Boy Espinoza a la plantilla rojiblanca, el nuevo técnico dirigió su primer entrenamiento en Verde Valle, donde hizo ya un parado de equipo sin la presencia de la prensa, para ir apuntalando el 11 con el que debutará el sábado ante el Morelia en la Jornada 14.

Yo creo en los jugadores, es lo que más me importa, en ese sentido, me abocaré en el jugador, me apegaré al jugador”

Tuvo mucho intercambio de conceptos con Diego Martínez, quien estaba auxiliando a Alberto Coyote en lo táctico.

En el entrenamiento de ayer por la tarde, los jugadores hicieron trabajo físico primero, para después probar el tiro a gol por buen tiempo, ya que Chivas ha carecido de contundencia en sus últimos seis partidos, con sólo dos anotaciones, situación que hizo crisis y provocó la salida de José Cardozo en la Fecha 12.

En contraparte, el Rebaño ha recibido 10 goles, desfondándose en la tabla de pósiciones, donde ocupa el sitio 14.