No me preparé como debí: Andy Ruiz

Lejos del nivel esperado, el boxeador mexicano Andy Ruiz Jr. reconoció que no tuvo la preparación adecuada para defender sus títulos de peso completo, mismos que perdió este sábado en pelea de revancha con el británico Anthony Joshua.

"Fue su noche, creo que no me preparé como debí, subí demasiado peso, no quiero dar excusas, me ganó, me boxeó", afirmó el ex campeón mundial mexicano al término de la contienda que perdió por clara decisión unánime.

Andy llegó muy pesado a esta pelea, más de 20 kilos respecto a su rival según la ceremonia de pesaje y siete kilos arriba de su pelea anterior, por lo que hoy se vio falto de velocidad y con poco golpeo.

"Creí que me iba a sentir más fuerte. Lo perseguí demasiado, mis brazos se sentían como si no pudiera tirar combinaciones", añadió Andy, quien fue superado en dos de las tarjetas de los jueces por 118-110 y una 119-109.

Agradeció el apoyo que le brindó la gente y el pugilista mexicano espera que se complete la trilogía con Joshua, seguro de que, ahora sí, llegará mejor preparado.

"Hagamos la tercera pelea, voy a llegar en la mejor condición física de mi vida y lo voy a hacer, en la siguiente llegaré mejor. Con mi equipo traté de entrenarme, no pondré excusas, hizo un gran trabajo y gracias a toda la gente que vino a apoyarme", acotó Ruiz.

